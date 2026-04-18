Snažan zemljotres u Tihom okeanu

Zemljotres magnitude 5,9 stepeni Rihterove skale pogodio je područje južno od novozelandskih ostrva Kermadek, saopštio je Geološki zavod SAD /USGS/.

U saopštenju se navodi da je epicentar potresa bio na dubini od 10 kilometara.

Zasad nema posljedica potresa.

Ostrva Kermadek su suptropski ostrvski luk u južnom Tihom okeanu od 800 do 1.000 kilometara sjeveroistočno od Sjevernog ostrva, u okviru Novog Zelanda, i na sličnoj udaljenosti jugozapadno od Tonge.

Ostrva su mahom nenaseljena,prenosi Srna.