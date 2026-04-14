Snažan zemljotres pogodio Rusiju

Zemljotres magnitude 4.1 stepeni Rihtera zabilježen je u utorak, 14. aprila 2026. godine u 07.19 časova Rusiju.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u Kavkaskom regionu, pet kilometara od Kajakenta. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)

