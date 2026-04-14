Nikuda bez kišobrana: Danas pljuskovi sa grmljavinom

14.04.2026 08:26

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Foto: ATV/Branko Jović

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno i svježije uz povremenu kišu, a na jugu su mogući lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom.

Najviše padavina se očekuje na jugu i zapadu, dok će na istoku biti slabe i povremene, a do uveče kiša će prestati u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar, u Hercegovini ujutru jak.

Najviša dnevna temperatura biće od 13 do 19, na jugu do 23 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Čemerno osam, Han Pijesak i Bihać devet, Novi Grad i Bjelašnica deset, Višegrad, Prijedor i Zenica 11, Banjaluka, Doboj, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo i Sokolac 12, Bijeljina, Bileća, Tuzla i Sarajevo 13, Trebinje i Mostar 15 i Foča 17 stepeni Celzijusovih.

