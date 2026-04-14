Dnevni horoskop za 14. april: Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Na poslovnom planu danas je ključno da se fokusirate na završavanje započetih projekata umjesto pokretanja novih. U ljubavi, zauzeti će uživati u zajedničkom planiranju budućeg putovanja, dok bi slobodni mogli razmijeniti poruke sa osobom koju poznaju preko poslovnih kontakata. Pripazite na zglobove i izbjegavajte nagle pokrete.

Bik

Očekuje vas veći priliv energije koji ćete usmjeriti na rješavanje dugotrajnog problema u kolektivu. Emotivni odnosi su stabilni, a zauzeti će se posvetiti uređenju zajedničkog kutka, dok slobodni mogu očekivati zanimljiv susret sa osobom koja nosi plavu odjeću u kafiću. Smanjite unos kofeina.

Blizanci

Danas je dan za jasnu komunikaciju, pa iznesite svoje ideje na sastanku jer će biti odlično prihvaćene. Što se tiče srca, voljena osoba će tražiti vaš savjet, dok bi slobodni mogli osjetiti snažnu privlačnost prema nekome koga sretnu na benzinskoj pumpi ili u prevozu. Moguća je glavobolja zbog meteoroloških prilika.

Rak

Vaša intuicija na poslu će vam pomoći da izbjegnete osobu koja vam ne želi dobro. U ljubavi vas očekuje romantično veče i iskren razgovor o emocijama, a oni koji su sami mogli bi započeti priču sa nekim koga upoznaju preko zajedničkog prijatelja na slavlju. Jačajte imunitet prirodnim sokovima.

Lav

Danas ćete dobiti pohvalu od nadređenih za trud koji ste uložili u prethodnom periodu. Zauzeti će provesti kvalitetno vrijeme u prirodi sa partnerom, dok će slobodni biti zaintrigirani osobom koja ima vrlo specifičan smisao za humor. Unosite više magnezijuma za opuštanje mišića.

Djevica

Fokusirajte se na organizaciju svog radnog stola, jer će vam red donijeti novu inspiraciju za kreativan rad. Na ljubavnom planu, partner će vas iznenaditi omiljenim jelom, a slobodni će shvatiti da ih neko već duže vrijeme posmatra sa simpatijama u lokalnoj teretani. Pripazite na vrijeme provedeno ispred ekrana.

Vaga

Poslovna saradnja sa osobom iz drugog grada donijeće vam neočekivanu finansijsku dobit. U emotivnom smislu, zauzeti će osjetiti potrebu za više pažnje, dok će slobodni doživjeti simpatičan nesporazum koji vodi do novog poznanstva u knjižari. Mogući su problemi sa alergijama.

Škorpija

Vaša hrabrost da kažete "ne" lošim poslovnim ponudama danas će se pokazati kao ispravna odluka. U vezi vlada harmonija i zajednički smijeh, dok će oni koji su slobodni privući pažnju osobe koja odiše autoritetom i sigurnošću. Prijala bi vam meditacija ili tišina.

Strijelac

Dan je povoljan za učenje novih vještina ili prijavu na kurs koji ste dugo odlagali. Što se tiče emocija, partner će vam prirediti malu kućnu zabavu, a slobodni bi mogli ući u flert sa osobom koja se bavi umjetnošću ili dizajnom. Povećajte unos svježeg voća.

Jarac

Danas je vrijeme za pregovore o plati ili boljim uslovima rada, jer su zvijezde na vašoj strani. U emotivnim odnosima je važno da pokažete ranjivost, dok će slobodni biti očarani osobom koju sretnu tokom večernjeg izlaska sa društvom. Kontrolišite krvni pritisak.

Vodolija

Novi poslovni prijedlog koji dobijete putem mejla može izgledati rizično, ali nosi veliki potencijal. U ljubavi ćete biti vrlo zaštitnički nastrojeni prema voljenoj osobi, dok će slobodni biti u dilemi između dvije osobe koje im se dopadaju. Više se krećite na svježem vazduhu.

Ribe

Danas ćete biti uspješni u rješavanju birokratskih pitanja koja su vas opterećivala. Na emotivnom polju, zauzeti će uživati u slušanju muzike i dugim razgovorima, dok će oni koji su sami biti iznenađeni pozivom za kafu od osobe koju su upoznali na vjenčanju. Pripazite na kvalitet sna.