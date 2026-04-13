Dječak iz Srbije izazvao pomamu na mrežama: Zašto ga je zapratilo gotovo 150.000 ljudi

Dječak Viktor Mitić iz Srbije privukao je pažnju korisnika Instagrama zanimljivim izazovom. Naime, on ishekla jednu petlju za svakog novog pratioca na spomenutoj društvenoj mreži.

Na Instagramu se predstavlja kao "Heklač Viktor", a u opisu profila je naveo:

"Volim da heklam i to mi je prešlo u hobi. Znam da neka djeca vole i da me vrijeđaju zbog toga, ali ja neću odustati i nastaviću da heklam za pratioce".

Profil je napravio prošle sedmice, a ima već gotovo 150.000 pratioca. Sve više ljudi ga prati iz minute u minutu. Ranije danas je objavio novi snimak.

"Dan 4 kako dodajem jednu petlju za svakog pratioca dok ne dođemo do najvećeg ćilima koji je ikada isheklan. Danas imam 138.000 pratioca. Opet ste me iznenadili. Znači, danas imam puno posla i opet će biti jako, jako naporan dan. Bacimo se na akciju", kazao je i pokazao kako hekla.

Ovaj simpatični dječak osvojio je srca mnogih koji su mu poželjeli da uspije u ovom izazovu.

"Hajde što legenda jako fino plete, ali ja sam zabezeknut koliko lijepo govori", "Polako sa petljicama, ne osvrći se na ružne komentare, i neka je sa srećom, malac", "Mali ima petlju, moram priznati", neki su od komentara, prenosi Kliks.