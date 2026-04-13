Kako da smršate pet kilograma bez rigoroznih dijeta? Ovo niste znali

13.04.2026 17:26

Dijeta, hrana
Foto: Pixabay

Mnogi vjeruju da je za gubitak kilograma potrebno gladovanje, stroga dijeta i odricanje od svega što volite. Međutim, to nije uvijek tako.

Svaki put kada pokušate da uvedete restriktivni plan ishrane, izdržite samo nekoliko dana, a zatim se vratite starim navikama.

Tek kada prestanete da tražite "brzo rješenje", kilogrami će početi da se tope.

Ne brojite svaku kaloriju

Umjesto da opsesivno brojite kalorije, počnite da obraćate pažnju na to kada i zašto jedete. Primijetićete da često posežete za hranom iz dosade, stresa ili umora, a ne zbog stvarnog osjećaja gladi. Ta promjena svijesti biće prvi korak.

Počnite više da hodate

Ne morate odmah da krenete u teretanu. Prvo uvedite svakodnevne šetnje od 30 do 45 minuta. Na početku će to da djeluje kao mala promjena, ali upravo će te šetnje da naprave veliku razliku.

Jedite pametnije

Ne morate da izbacite omiljenu hranu. Umjesto toga, fokusirajte se na ravnotežu: više proteina, više vode, manje grickalica, manje kasnih obroka, manje gaziranih sokova. I, najvažnije, izbacite kasnu večeru iz svoje rutine.

San je veoma važan

Kada počnete bolje da spavate, manje ćete osjećati potrebu za slatkišima i brzom hranom. Tijelo koje je odmorno lakše reguliše apetit i energiju.

Kilogrami će postepeno da se smanjuju

Pet kilograma nećete izgubiti preko noći. Biće vam potrebno nekoliko nedjelja doslednosti, ali prvi put rezultat će da bude vidljiv i održiv. Mršavljenje ne mora da bude kazna. Nekada je dovoljno nekoliko malih promjena koje možemo zaista da zadržimo, piše Super žena b92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

