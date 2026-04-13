Koliko dugo smijete da jedete kuvana jaja poslije Vaskrsa?

Poslije Vaskrsa, frižider u većini domova izgleda isto, kutije pune tvrdo kuvanih jaja koje niko više ne broji. I tu nastaje problem. Navika da "ništa ne bacamo" često ide direktno protiv zdravlja, a jetra je među prvima koja trpi posljedice loše hrane.

Tvrdo kuvana jaja jesu praktična, hranljiva i zasitna, ali nisu vječna. Upravo suprotno, spadaju u namirnice koje vrlo brzo mogu postati rizične ako se ne čuvaju kako treba.

Koliko dugo su bezbjedna i gd‌je većina griješi

Ako su ostala u ljusci i sve vrijeme bila u frižideru, tvrdo kuvana jaja mogu da traju do sedam dana. To je maksimum, ne preporuka za razvlačenje. Sve preko toga već ulazi u zonu rizika, bez obzira na to što "izgledaju normalno".

Ako ste ih već oljuštili, pravilo je još strože, treba ih pojesti isti dan. Sve ostalo je kockanje koje nema smisla.

Greška koju mnogi prave je ostavljanje jaja na sobnoj temperaturi. Kuvana jaja ne smiju da stoje napolju duže od dva sata. Ako je napolju toplo, taj rok se skraćuje na jedan sat. Poslije toga, bakterije kreću da se razmnožavaju brže nego što mislite, i tada već pričamo o realnom riziku za stomak, ali i opterećenju za jetru.

Kako da prepoznate da su jaja za bacanje

Ne treba vam nikakva nauka. Pokvareno jaje se osjeti čim ga otvorite. Taj karakterističan miris sumpora nije nešto što možete da promašite.

Ako niste sigurni koliko dugo stoji, nema razmišljanja, baca se. Nema "ma dobro je još", nema "poješću pa šta bude". To je ta tačka gd‌je ljudi najčešće pogriješe.

Zamrzavanje takođe nije opcija. Tvrdo kuvana jaja gube strukturu i postaju nejestiva, a kvalitet ide nizbrdo odmah.

Na kraju, pravilo je jednostavno i brutalno iskreno, ako postoji i najmanja sumnja, ne jede se. Nije vrijedno ni stomaka ni jetre, prenosi Telegraf.