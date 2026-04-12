Zmije od ovoga bježe, a nakon Vaskrsa ga ima u izobilju

Proljeće je stiglo, a sa njim i toplije vrijeme. Godišnje doba kada zmije postaju sve aktivnije. Ipak, postoji jedna stvar od koje one bježe kao đavo od krsta.

to znači da ih zatičemo u dvorištima i oko kuća. A ako nemate u blizini nekog hvatača zmija poput Vladice Stankovića, onda bi trebalo da znate čime možete da ih otjerate.

Tenis Siner skinuo skalp Alkarazu, a s njim i krunu

Jedna stvar je za njih nepremostiva prepreka. Ako se pitate čega se zmije plaše najviše, odgovor su oštre barijere koje im fizički onemogućavaju kretanje.

Među njima, ljuske od jaja su se pokazale kao najefikasnije “oružje” koje svako ima kod kuće. Njihove ivice su za zmijski stomak toliko neprijatne da one bukvalno bježe glavom bez obzira čim osjete prvu ogrebotinu.

Sve što treba da uradite jeste da isitnite ljuske i pospete ih u širokom pojasu oko temelja kuće, terase ili dijelova dvorišta gdje se djeca igraju. Zmija ne može da pređe preko njih, a da ne osjeti bolnu iritaciju, pa će radije promeniti pravac nego rizikovati povredu.

Društvo Ovakav prizor na graničnom prelazu Gradiška sigurno ne pamtite

Zmije ne dolaze kod vas bez razloga, već zato što traže mir, hladovinu i hranu. Svaka gomila starih dasaka, naslagane cigle, zapušteno granje ili visoka, neuredna trava za njih su idealni “hoteli“. Što vam je dvorište zapuštenije, to je veća šansa da ćete u nekom trenutku naletjeti na njih.

Ono što je još važnije zmije idu tamo gdje ima glodara. Ako imate problem sa miševima, budite sigurni da su grabljivice blizu. One prate miris plena i ne odustaju dok ga ne pronađu.

Brisani prostor za zmije

Zato je prvi korak u odbrani detaljno raščišćavanje. Redovno košenje trave je obavezno, jer kratko podšišan travnjak za njih predstavlja brisani prostor na kom se osjećaju potpuno nezaštićeno.

Pored ljuski jaja, postoje još neki prirodni materijali i biljke čijeg se mirisa ili teksture zmije plaše, pa ih vredi iskoristiti:

Svijet Neviđena izlaznost na izborima u Mađarskoj do 17 sati

Šišarke i suvo granje: Ako u blizini imate borove, sakupite šišarke i poređajte ih uz ogradu. Zmijama je veoma teško da klize preko njihove hrapave površine.

Krupniji šljunak: Staza od oštrog kamenja oko bašte nije samo dekoracija, već zona koju svaki gmizavac izbjegava.

Šta posaditi?

Mirisni zid od nevena: Posadite neven ili pelin. Ovi mirisi su nama prijatni, ali zmije ih ne podnose i drže ih na distanci.

Limunska trava: Još jedna biljka čija aroma djeluje kao prirodni repelent koji ih bukvalno tjera sa vašeg posjeda.

Kada očistite dvorište i postavite ove prepreke, ostaje vam još jedna bitna stvar – mehanička zaštita.

Provjerite temelje kuće, stepenice i sve pukotine u betonu. Svaka rupa je potencijalni ulaz u vaš podrum ili garažu gde zmije mogu da prezime ili naprave leglo. Sve otvore zatvorite čvrstim materijalom, a ako imate ogradu, bilo bi idealno da je od guste metalne mreže koja je barem malo ukopana u zemlju.

Hronika Težak udes u Srpskoj, saobraćaj potpuno obustavljen

Kontrola glodara je podjednako važna. Ako eliminišete miševe, zmija neće imati nijedan razlog da se zadržava, prenosi Kurir.