Ovo su dva najlakša načina da oljuštite jaja bez ikakve muke

Autor:ATV
Koliko puta vam se desilo da skuvate jaja, a onda izgubite strpljenje pokušavajući da skinete ljusku koja se lijepi i raspada?
Iako djeluje kao jednostavan posao, ljuštenje kuvanih jaja često može da bude frustrirajuće, naročito kada se ljuska ne odvaja lijepo i uništi cijelo jaje.
Dobra vijest je da postoje jednostavni trikovi koji ovaj proces čine brzim i lakim.
Jedan od najefikasnijih načina je da odmah nakon kuvanja jaja prebacite u hladnu vodu - idealno sa ledom.
Ovaj nagli prelaz temperature pomaže da se membrana između bjelanceta i ljuske odvoji, što kasnije znatno olakšava ljuštenje, prenosi Blic.
Kako da uradite pravilno:
Ako želite najbrže moguće rješenje - tu je trik sa teglom ili šoljom.
Sve što treba da uradite jeste da ubacite kuvano jaje u teglu ili čašu sa malo vode, zatvorite je i lagano protresete nekoliko sekundi.
Tokom mućkanja, ljuska puca sa svih strana i odvaja se od jaja, pa je kasnije možete skinuti gotovo u jednom potezu.
