Ovo su dva najlakša načina da oljuštite jaja bez ikakve muke

12.04.2026 08:58

Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Foto: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Koliko puta vam se desilo da skuvate jaja, a onda izgubite strpljenje pokušavajući da skinete ljusku koja se lijepi i raspada?

Iako d‌jeluje kao jednostavan posao, ljuštenje kuvanih jaja često može da bude frustrirajuće, naročito kada se ljuska ne odvaja lijepo i uništi cijelo jaje.

Dobra vijest je da postoje jednostavni trikovi koji ovaj proces čine brzim i lakim.

“Šok terapija” hladnom vodom

Jedan od najefikasnijih načina je da odmah nakon kuvanja jaja prebacite u hladnu vodu - idealno sa ledom.

Ovaj nagli prelaz temperature pomaže da se membrana između bjelanceta i ljuske odvoji, što kasnije znatno olakšava ljuštenje, prenosi Blic.

Kako da uradite pravilno:

  • čim se jaja skuvaju, sipajte vodu iz šerpe
  • dodajte hladnu vodu ili led
  • ostavite jaja nekoliko minuta da se potpuno ohlade

Tegla ili šolja kao idealno rješenje

Ako želite najbrže moguće rješenje - tu je trik sa teglom ili šoljom.

Sve što treba da uradite jeste da ubacite kuvano jaje u teglu ili čašu sa malo vode, zatvorite je i lagano protresete nekoliko sekundi.

Tokom mućkanja, ljuska puca sa svih strana i odvaja se od jaja, pa je kasnije možete skinuti gotovo u jednom potezu.

