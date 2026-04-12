Ovo su dva najlakša načina da oljuštite jaja bez ikakve muke

Koliko puta vam se desilo da skuvate jaja, a onda izgubite strpljenje pokušavajući da skinete ljusku koja se lijepi i raspada?

Iako d‌jeluje kao jednostavan posao, ljuštenje kuvanih jaja često može da bude frustrirajuće, naročito kada se ljuska ne odvaja lijepo i uništi cijelo jaje.

Dobra vijest je da postoje jednostavni trikovi koji ovaj proces čine brzim i lakim.

“Šok terapija” hladnom vodom

Jedan od najefikasnijih načina je da odmah nakon kuvanja jaja prebacite u hladnu vodu - idealno sa ledom.

Ovaj nagli prelaz temperature pomaže da se membrana između bjelanceta i ljuske odvoji, što kasnije znatno olakšava ljuštenje, prenosi Blic.

Kako da uradite pravilno:

čim se jaja skuvaju, sipajte vodu iz šerpe

dodajte hladnu vodu ili led

ostavite jaja nekoliko minuta da se potpuno ohlade

Tegla ili šolja kao idealno rješenje

Ako želite najbrže moguće rješenje - tu je trik sa teglom ili šoljom.

Sve što treba da uradite jeste da ubacite kuvano jaje u teglu ili čašu sa malo vode, zatvorite je i lagano protresete nekoliko sekundi.

Tokom mućkanja, ljuska puca sa svih strana i odvaja se od jaja, pa je kasnije možete skinuti gotovo u jednom potezu.