Vaskrs donio prave proljećne temperature: Sunce obasjalo Srpsku

12.04.2026 08:52

Васкрс донио праве прољећне температуре: Сунце обасјало Српску
Republiku Srpsku i FBiH danas očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Tokom jutarnjih časova, na sjeverozapadu i mjestimično na istoku zemlje zabilježeno je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok u ostalim krajevima preovladava vedro i sunčano nebo.

Atmosferske prilike su stabilne, uz slab i promjenljiv vjetar, dok u većini predjela vlada potpuno zatišje.

Važno je napomenuti da u protekla dvadeset i četiri časa nisu zabilježene nikakve padavine.

Jutro je bilo najsvježije na Čemernu, gdje su izmjerena svega tri stepena Celzijusova. U Gacku, Ribniku i Šipovu registrovana su četiri stepena, dok je u Han Pijesku, Mrkonjić Gradu i Sokocu izmjereno pet stepeni.

U Bileći, Kneževu, Novom Gradu i Foči izmjereno je šest stepeni, dok je u Banjaluci i Prijedoru živa u termometru dostigla sedmi podjeoak. Stanovnici Doboja i Srebrenice jutro su dočekali na osam stepeni, dok je u Bijeljini, Srpcu, Višegradu i Rudom izmjereno devet stepeni. Najtopliji početak dana zabilježen je u Trebinju sa izmjerenih deset stepeni Celzijusovih.

U nastavku dana očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz postepen razvoj dnevne oblačnosti. Iako će se u većini predjela zadržati suvo vrijeme, tek lokalno je u brdsko-planinskim krajevima, na potezu od zapada ka istoku, moguća kratkotrajna i slaba kiša.

Vjetar će u prvom dijelu dana biti slab do umjeren. Tokom popodneva na sjeveru se očekuje pojačan istočni i sjeveroistočni smjer, dok će u Hercegovini duvati vjetar južnih pravaca. Maksimalne vrijednosti temperature vazduha kretaće se od devetnaest do dvadeset i pet stepeni, dok će u višim planinskim predjelima iznositi oko četrnaest stepeni.

U najvećem gradu Srpske danas će biti pretežno sunčano i toplo. Uz pojavu dnevne oblačnosti, duvaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, koji povremeno može biti pojačanog intenziteta. Maksimalna dnevna temperatura vazduha u Banjaluci dostići će dvadeset i tri stepena Celzijusova.

