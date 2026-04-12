Japanac uhapšen jer je parkirao auto i zaboravio ga šest godina

Autor:ATV
Komentari:0
Pošto mnogi stanovi i kondominijumi u Japanu nemaju sopstvena parking mjesta, uobičajeno je da vlasnici vozila traže parking u blizini.
Obično zakupljuju rezervisano mjesto na mjesečnom nivou, ali jedan stanovnik opštine Nada u Kobeu očigledno je jedne noći odlučio da je automatizovani parking, koji se plaća po izlasku, sasvim dovoljno rješenje. Parkirao je na prazno mjesto, izašao iz automobila i otišao kući.
Međutim, po svoj automobil se nije vratio sutradan, ni prekosutra... a ni godinama nakon toga. Koliko dugo je vozilo bilo tamo? Od aprila 2019. godine, prenosi portal "Japan Today".
Dok je ovaj automobil stajao na istom mjestu, pandemija virusa korona je došla i prošla. Olimpijske igre u Tokiju su odložene, a potom i održane. Japan je postao najpopularnija turistička destinacija na svijetu. Kroz sve ove istorijske događaje, čovjek je ostavio svoj automobil na istom mjestu više od šest godina, a sada je zbog toga završio iza rešetaka.
Policija prefekture Hjogo objavila je 4. februara da je uhapsila vlasnika automobila, 47-godišnjeg muškarca. Zanimljivo je da on nije mogao biti optužen za krađu, prevaru ili neplaćanje, jer se usluga plaća tek pri izlasku sa parkinga, a automobil je sve vrijeme bio unutra.
Umjesto toga, tereti se za nasilno ometanje poslovanja (Forcible Obstruction of Business). To je u Japanu široka pravna kategorija koja pokriva različite vrste remetilačkog ponašanja u radnjama i kancelarijama. Specifičan prekršaj u ovom slučaju je taj što je dugotrajnim zauzimanjem mjesta sprečavao druge mušterije da koriste uslugu, čime je vlasnika parkinga direktno lišio prihoda.
Vlasnik automobila je zaposlen u špediterskoj kompaniji, pa mu logistika oko pomjeranja stvari s jednog mjesta na drugo vjerovatno nije strana. Na ispitivanju je priznao da je parkirao automobil, ali je naveo da ne može da se sjeti tačnog datuma – što je i razumljivo s obzirom na protok vremena.
Što se tiče parking duga, cifre su vrtoglave:
Moguće je da vlasnik nije planirao ovakav scenario, već su se dani razmišljanja o popravci ili prodaji pretvorili u godine nemara. S druge strane, postavlja se pitanje i o postupanju vlasnika parkinga – kako je moguće da napušteno vozilo nije uklonjeno punih šest godina?
Nadajmo se da će se ovaj nesvakidašnji pravni čvor razmrsiti i da će automobil na kraju pronaći vlasnika koji će mu posvetiti malo više pažnje od pukog ostavljanja na vječnost.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Zanimljivosti
17 h0
Zanimljivosti
20 h0
Zanimljivosti
21 h0
Zanimljivosti
22 h0
Najnovije
Najčitanije
09
39
09
31
09
27
09
25
09
14
Trenutno na programu