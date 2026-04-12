Japanac uhapšen jer je parkirao auto i zaboravio ga šest godina

Pošto mnogi stanovi i kondominijumi u Japanu nemaju sopstvena parking mjesta, uobičajeno je da vlasnici vozila traže parking u blizini.

Obično zakupljuju rezervisano mjesto na mjesečnom nivou, ali jedan stanovnik opštine Nada u Kobeu očigledno je jedne noći odlučio da je automatizovani parking, koji se plaća po izlasku, sasvim dovoljno rješenje. Parkirao je na prazno mjesto, izašao iz automobila i otišao kući.

Međutim, po svoj automobil se nije vratio sutradan, ni prekosutra... a ni godinama nakon toga. Koliko dugo je vozilo bilo tamo? Od aprila 2019. godine, prenosi portal "Japan Today".

Dok je ovaj automobil stajao na istom mjestu, pandemija virusa korona je došla i prošla. Olimpijske igre u Tokiju su odložene, a potom i održane. Japan je postao najpopularnija turistička destinacija na svijetu. Kroz sve ove istorijske događaje, čovjek je ostavio svoj automobil na istom mjestu više od šest godina, a sada je zbog toga završio iza rešetaka.

Hapšenje zbog „ometanja poslovanja“

Policija prefekture Hjogo objavila je 4. februara da je uhapsila vlasnika automobila, 47-godišnjeg muškarca. Zanimljivo je da on nije mogao biti optužen za krađu, prevaru ili neplaćanje, jer se usluga plaća tek pri izlasku sa parkinga, a automobil je sve vrijeme bio unutra.

Umjesto toga, tereti se za nasilno ometanje poslovanja (Forcible Obstruction of Business). To je u Japanu široka pravna kategorija koja pokriva različite vrste remetilačkog ponašanja u radnjama i kancelarijama. Specifičan prekršaj u ovom slučaju je taj što je dugotrajnim zauzimanjem mjesta sprečavao druge mušterije da koriste uslugu, čime je vlasnika parkinga direktno lišio prihoda.

Dug veći od 18.000 evra

Vlasnik automobila je zaposlen u špediterskoj kompaniji, pa mu logistika oko pomjeranja stvari s jednog mjesta na drugo vjerovatno nije strana. Na ispitivanju je priznao da je parkirao automobil, ali je naveo da ne može da se sjeti tačnog datuma – što je i razumljivo s obzirom na protok vremena.

Što se tiče parking duga, cifre su vrtoglave:

Ukupan iznos: više od tri miliona jena.

Protivvrijednost: oko 18.500 evra.

Moguće je da vlasnik nije planirao ovakav scenario, već su se dani razmišljanja o popravci ili prodaji pretvorili u godine nemara. S druge strane, postavlja se pitanje i o postupanju vlasnika parkinga – kako je moguće da napušteno vozilo nije uklonjeno punih šest godina?

Nadajmo se da će se ovaj nesvakidašnji pravni čvor razmrsiti i da će automobil na kraju pronaći vlasnika koji će mu posvetiti malo više pažnje od pukog ostavljanja na vječnost.