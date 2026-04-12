Dodik čestitao Vaskrs: Republika Srpska - zajednička kuća svih nas

ATV
12.04.2026 08:15

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa, poručivši da je Republika Srpska temelj opstanka i zajednički dom svih njenih građana.

Dodik je istakao da su praznični dani vrijeme za porodicu, ali i za podsjećanje na snagu zajedništva koja se ogleda kroz uspjeh i napredak Srpske.

"U danima kada u krugu porodice obilježavamo naš najveći hrišćanski praznik - Vaskrs, podsjetimo se da je Republika Srpska zajednička kuća svih nas koji u njoj živimo i radimo", napisao je lider SNSD-a na svom Iks nalogu.

Dodik je naglasio da je uspjeh Republike direktno vezan za budućnost naroda koji u njoj živi.

"Ukoliko je ona napredna i uspješna, onda kao narod imamo sigurnu budućnost. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse", naglasio je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

