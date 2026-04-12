Mirovni pregovori SAD i Irana bez rezultata, delegacije otputovale iz Pakistana

Višečasovni pregovori delegacija Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Islamabadu u subotu nisu doveli do mirovnog sporazuma koji bi okončao rat, nakog čega je potpredsjednik SAD Džej Di Vens sa ostatkom američke delegacije napustio Pakistan.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom i savetnikom u Beloj kući Džaredom Kušnerom, Vens je rano jutros potvrdio da nakon 21-časovnih mirovnih pregovora u Islamabadu, SAD i Iran nisu uspeli da postignu sporazum o okončanju rata, prenosi BBC.

"Imali smo niz suštinskih razgovora sa Irancima, to je dobra vijest. Loša vijest je da nismo postigli sporazum i mislim da je to je loša vijest za Iran, a ne za SAD", izjavio je Vens.

On je zahvalio pakistanskim posrednicima, premijeru Šehbazu Šarifu i feldmaršalu Asimu Muniru, i rekao da su "Pakistanci obavili nevjerovatan posao".

Na pitanje o iranskom nuklearnom programu, Vens je odgovorio da je glavni cilj američkog predsjednika Donalda Trampa da spriječi Iran da posjeduje nuklearno oružje, sada i u budućnosti, prenio je CNN.

"Jednostavna činjenica je da moramo da se uvjerimo da Iran prihvata da odustane od nastojanja da izradi nuklearno oružje i da neće posegnuti za alatima koji će im omogućiti da brzo proizvedu nuklearno oružje", rekao je Vens.

Ponovio je da je iranski nuklearni program uništen i naglasio da je potrebna "fundamentalna posvećenost Irana obavezi da ne razvija nuklearno oružje u budućnosti".

"To još nismo vidjeli. Nadamo se da hoćemo. Odlazimo odavde sa veoma jednostavnim predlogom, koji je naša posljednja i najbolja ponuda. Vidjećemo da li će ga Iranci prihvatiti", dodao je Vens na konferenciji za novinare.

Naveo je i da su razgovarali o zamrznutoj iranskoj imovini kao i o nizu drugih pitanja.

"Jednostavno, nismo mogli da ostvarimo situaciju u kojoj su Iranci spremni da prihvate naše uslove", rekao je Vens, dodajući da je delegacija SAD bila fleksibilna u razgovorima i da su se sa Trampom čuli više puta tokom pregovora, prenosi Tanjug.