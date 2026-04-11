Uhapšen državljanin BiH, zaplijenjen kokain vrijedan 130 miliona

Španska policija uhapsila je jednog državljanina Bosne i Hercegovine zajedno sa još devet drugih u masovnoj akciji protiv krijumčarenja kokaina u Uelvi.

Riječ je o najvećoj zapljeni ikada u tom primorskom gradu na jugu Španije. Teško naoružana banda prokrijumčarila je oko 5.000 kilograma teške droge u Španiju koristeći brze čamce, stoji u saopštenju španske policije objavljenom ovog vikenda. Kokain je vjerovatno bio namijenjen nizozemskom tržištu.

Fudbal Bivši borčevac pregazio rak, istrčao na teren i tresao mrežu

Tokom racija u dva objekta za prodaju droge, policajci su pronašli kalašnjikove i GPS ometače pored mega-pošiljke. Pored državljanina BiH, uhapšeno je i pet Španaca, trojica Srba i jedan Nizozemac.

Kako je tekla akcija

Ilegalni transport droge obavljen je negdje polovinom marta, ali Nacionalna policija je, iz bezbjednosnih razloga, to objavila tek sada. Prema saopštenju, banda je ogromnu pošiljku kokaina dovezla u Uelvu preko jugozapadne obale.

Sa obale je 5.000 kilograma prevezeno kombijima do skladišta u selu Gibraleon radi dalje distribucije. Već sljedećeg jutra, policija koja je pratila i znala za pošiljku, intervenisala je u momentu kada su krijumčari počeli distribuciju kokaina.

Košarka FIBA Liga šampiona: Juniori Igokee u finalu!

Kombi, natovaren sa 35 bala (preko 1.000 kilograma) kokaina, bio je presretnut na putu, a vozač i dva člana bande u pratećem automobilu su uhapšeni.

Inače, da bi obezbijedili izuzetno vrijedan teret, krijumčari su bili naoružani kalašnjikovima, pištoljima, te GPS ometačima. Prema riječima policije, sve ovo ukazuje da je međunarodna banda bila dobro organizovana i opasna.

Racija visokog rizika

Kada su shvatili s kim imaju posla, policija je pod punim naoružanjem upala je u dva objekta koja su služila kao skladišta. U Gibraleonu, stražari su pokušali da pobjegnu, ali su sva petorica osumnjičenih, uključujući vlasnika skladišta, uhapšeni.

Kultura Umro glumac iz "Betmena"

U drugom objektu u Utreri (Sevilja) pronađeno je još 400 kilograma, a tada su uhapšena i posljednja dva osumnjičena. Šef Centralne brigade za narkotike Nacionalne policije, Alberto Morales, izjavio je tokom konferencije za novinare da je zaplijenjena droga vjerovatno bila namenjena Nizozemskoj i da vrijedi više od 130 miliona evra. Dio zaplijenjene robe prikazan je španskim medijima, uključujući pakovanja kokaina, ratno oružje, pištolj glok, mobilne telefone, vozila i novac, prenosi portal "Nezavisne".

Španski sudija je odlučio da svi osumnjičeni ostanu u pritvoru. Sumnja se da su učestvovali u kriminalnoj organizaciji, a terete se za trgovinu drogom, ilegalno posjedovanje oružja i krađi automobila. Suočavaju se sa zatvorskim kaznama i od po nekoliko decenija.