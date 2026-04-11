Primirje puklo potpuno: I druga strana otvorila vatru

Nakon Ukrajine i Rusija je prekršila primirje povodom Vaskrsa koje je proglasio Kremlj, nakon što je napala ukrajinske položaje dronovima.

Napad je potvrdio Serhij Kolesničenko, oficir za komunikacije u 148. odvojenoj artiljerijskoj brigadi Ukrajine.

On je naveo da je, iako je artiljerijska vatra prestala u sektoru u kojem djeluje njegova brigada, na raskrsnici regiona Donjeck, Dnjepropetrovsk i Zaporožje, ruska vojska nastavila da koristi dronove za napade na ukrajinske položaje.

"Ukrajinske snage odgovaraju tišinom na tišinu i vatrom na vatru", rekao je Kolesničenko.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je proglasio 32-časovno primirje povodom pravoslavnog Uskrsa, naredivši ruskim snagama da obustave neprijateljstva od 16 časova u subotu do kraja nedelje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je da će poštovati primirje, opisavši ga kao priliku za napredak mirovnih inicijativa. Međutim, upozorio je da će uslijediti brza vojna reakcija na svako kršenje.

"Uskrs bi trebalo da bude vrijeme tišine i bezbjednosti. Uskršnje primirje bi takođe moglo postati početak stvarnog napretka ka miru. Svi razumijemo sa kim imamo posla. Ukrajina će poštovati primirje i odgovarati striktno istom mjerom", napisao je Zelenski u subotu.

Ukrajina je ranije predložila Rusiji pauzu u napadima na energetsku infrastrukturu tokom uskršnjih praznika.

Prethodni pokušaji primirja imali su mali efekat, pri čemu su obje strane optuživale jedna drugu za kršenje dogovora.

"Humanitarni" gest Putina

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u petak opisao Putinov potez kao "humanitarni" gest.

Dodao je da ipak Moskva ostaje fokusirana na sveobuhvatno rješenje zasnovano na njenim dugogodišnjim zahtjevima – što je ključna tačka neslaganja koja je sprečila postizanje dogovora.

Ukrajina prekršila primirje u Kurskoj oblasti

Podsjećamo, ukrajinske snage izvele su napad na Kursku oblast tokom vaskršnjeg primirja, a u udaru na benzinsku pumpu u Lgovu povrijeđene su tri osobe, među njima i jednogodišnje dijete, saopštio je gubernator regiona Aleksandar Hinštejn.

Prema njegovim riječima, dijete je zadobilo gelersku povredu glave, a u napadu su povrijeđeni i njegova majka i jedan muškarac, koji su prevezeni u bolnicu.

Hinštejn je naveo da je napad izveden poslije 16.00 časova, odnosno nakon stupanja na snagu primirja, prenio je "Sputnjik".