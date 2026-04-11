Hvala Alahu: Tramp progovorio nakon početka pregovora s Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp progovorio je nakon početka pregovora i izjavio da Iran "uveliko gubi" na početku razgovora u Islamabadu, javlja BBC.

U opširnoj objavi na mreži Trut, Tramp tvrdi da mediji "vole govoriti da Iran pobjeđuje kada, zapravo, svi znaju da gube i to mnogo".

Zatim je ponovio tvrdnje koje je njegova administracija iznijela tokom sukoba.

"Njihova mornarica je nestala, njihovo vazduhoplovstvo je nestalo, njihov protivvazdušni aparat je nepostojeći, radar je mrtav, njihove tvornice projektila i dronova su uglavnom uništene zajedno sa samim projektilima i dronovima, a što je najvažnije, njihove dugogodišnje vođe više nisu s nama, hvala Alahu", kazao je Tramp.

Nakon što je spomenuo da Iran postavlja morske mine, Tramp je naveo da SAD sada počinje "čišćenje Hormuškog moreuza kao uslugu zemljama širom svijeta".