Vaskršnje primirje stupilo na snagu

Vaskršnji prekid vatre sa Ukrajinom koji je proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin stupio je na snagu danas popodne i trajaće do nedjelje u ponoć.

Putin je u četvrtak, 9. aprila proglasio prekid vatre povodom pravoslavnog praznika Vaskrsa od 16.00 časova po moskovskom vremenu 11. aprila do kraja dana 12. aprila. Ruska pravoslavna crkva je pozdravila ovaj potez. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski je rekao da će i Kijev poštovati prekid vatre.

