Poznato ko je danas prošao kroz Ormuski moreuz

11.04.2026 16:11

Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.
Kroz Ormuski moreuz danas je prošlo nekoliko brodova, među kojima su uglavnom kineski tankeri i trgovački brodovi za prevoz neupakovanog suvog tereta, pokazuju podaci o praćenju kretanja brodova na internet stranici MarineTraffic.

Kineski brod za suve terete prošao je kroz Ormuski moreuz poslije ponoći, nakon što je krenuo iz iračke luke Um Kasr pre skoro mesec dana, prenosi Si-En-En.

Dva kineska tankera za sirovu naftu, svaki sa kapacitetom od oko 300.000 tona, koji su prikazani kao natovareni, prošli su kroz moreuz kasnije danas a oba broda su plovila blizu iranske obale.

Tanker za tečni prirodni gas pod zastavom Bocvane uspio je da stigne do Omanskog zaliva, nakon što se juče vratio poslije neuspješnog pokušaja da prođe kroz Ormuski moreuz.

Kroz Ormuski moreuz i dalje prolazi mali procenat brodova u odnosu na normalan saobraćaj, koji je iznosio oko 100 brodova dnevno, a podaci o kretanju brodova pokazali su da su juče samo dva broda za rasute terete prošla kroz taj moreuz.

Iranska novinska agencija Tasnim danas je prenijela da je na trilateralnim pregovorima u Islamabadu Iran "zadržao trenutne uslove za tranzit tankera kroz Ormuski moreuz", kao odgovor na kršenja sporazuma o prekidu vatre, za koje je naveo da predstavljaju izraelski napadi na proiranski militantni pokret Hezbolah u Libanu.

Iran je saopštio da brodovi mogu proći kroz moreuz samo uz njegovo odobrenje.

U Islamabadu se danas održavaju pregovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koje predvode potpredsjednik SAD Džej Di Vens i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, uz posredovanje Pakistana, na kojima je jedna od tačaka o kojima se raspravlja i otvaranje Ormuskog moreuza.

