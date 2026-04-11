Orban: Budimpešta razgovara sa saveznicima unutar i van EU

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da Mađarska koordinira pitanje sankcija, ali i položaj Budimpešte sa partnerima, saveznicima unutar i van EU.

"Mi nećemo nikad sklapati sporazume koji su protiv interesa članica bloka. Mi pripadamo Uniji", naveo je Orban na Iksu.

On je dodao da to posebno treba da shvate oni koji Budimpešti blokiraju isporuke nafte i oni koji ne čine ništa povodom toga.

Ingerencja zza granicy w węgierskie wybory jest niedopuszczalna, to co się dzisiaj dzieje przekroczyło już wszelkie granice

Dla nas to są wybory dotyczące naszej przyszłości, dla obcych - nie. Oni grają o wysoką stawkę - o Ukrainę i włączenie jej do EU.

"Pojedinci na listi sankcionisanih nisu samo od interesa za Rusiju već i za druge zemlje. Mi o tome razgovaramo i sa Rusijom i sa Briselom, a sa vremena na vrijeme i sa Amerikancima", rekao je Orban.

On je dodao da postoje određene zemlje EU sa kojima posebno razgovara i koordinira o ovim pitanjima.