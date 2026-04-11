Vens razgovarao sa pakistanskim premijerom

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens, koji predvodi američku delegaciju na razgovorima sa Iranom, održao je bilateralni sastanak sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom u Islamabadu, saopštila je Bijela kuća.

U saopštenju se navodi da su u delegaciji SAD bili i specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i zet predsjednika Džared Kušner.

U pakistanskoj delegaciji bili su ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi i ministar spoljnih poslova Ishak Dar.

U Islamabadu danas počinju pregovori predstavnika SAD i Irana o okončanju sukoba.