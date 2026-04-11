Vens razgovarao sa pakistanskim premijerom

ATV
11.04.2026 13:02

Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Foto: Tanjug/AP/Jonathan Ernst

Potpredsjednik SAD Džejms Dejvid Vens, koji predvodi američku delegaciju na razgovorima sa Iranom, održao je bilateralni sastanak sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom u Islamabadu, saopštila je Bijela kuća.

U saopštenju se navodi da su u delegaciji SAD bili i specijalni izaslanik predsjednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i zet predsjednika Džared Kušner.

Полиција Србија

U pakistanskoj delegaciji bili su ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi i ministar spoljnih poslova Ishak Dar.

U Islamabadu danas počinju pregovori predstavnika SAD i Irana o okončanju sukoba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Мушкарци, обратите пажњу: Ово су јасни знакови да вас жена више не воли

Ана Тришић Бабић

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Полиција аутомобил

Мађарски премијер Виктор Орбан обраћа се својим присталицама током предизборног скупа у Секешфехервару, Мађарска.

Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров на конференција за новинаре након састанка са египатским министром спољних послова Бадром Абделатијем у вили Зинаиде Морозове у Москви.

Балистичка ракета

