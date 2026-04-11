Babiš: Orban najbolji izbor za mađarske interese i stabilnost

11.04.2026 11:50

Чешки премијер Андреј Бабиш разговара са медијима по доласку на самит ЕУ у згради Европског савета у Бриселу.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Češki premijer Andrej Babiš podržao je mađarskog lidera Viktora Orbana pred sutrašnje parlamentarne izbore, rekavši da je on najbolji izbor za mađarske interese i stabilnost u turbulentnim vremenima.

"Podržavam Viktora Orbana. On se uvijek borio za jaču Evropu, onu izgrađenu na miru, suverenim nacijama, suverenim članicama, konkurentnosti", rekao je Babiš na platformi "Iks".

On je ocijenio da je u turbulentnim vremenima, izbor stabilnosti i dokazanog liderstva važniji nego ikad.

Babiš, milijarder i biznismen, pretvorio se od liberalnog proevropskog političara u bliskog Orbanovog saveznika u njihovoj frakciji Patriote za Evropu u Evropskom parlamentu.

Otkako se prošle godine vratio na vlast nakon kratkog perioda u opoziciji, Češka je smanjila pomoć Ukrajini i odbila da učestvuje u zajmu EU za Kijev od 90 milijardi evra.

U Mađarskoj će sutra biti održani parlamentarni izbori, na kojima pravo glasa ima nešto više od 8,1 milion građana, od toga putem pošte može da glasa gotovo pola miliona birača upisanih u birački spisak, a koji imaju adresu van Mađarske.

Pravo da glasa poštom imaće 497.449 državljana Mađarkse, navodi se na satu Nacionalne izborne kancelarije, od toga najviše iz Rumunije i Srbije.

Na izborima se bira svih 199 poslanika Narodne skupštine Mađarske, pri čemu je za većinsku vladu potrebno 100 mjesta, a za super većinu sa ovlašćenjem da izmjeni Ustav Mađarske 133 mjesta.

Ovo će biti 10. parlamentarni izbori od obnavljanja slobodnih izbora 1990. godine.

Aktuelni premijer Mađarske, Viktor Orban iz stranke Fides, koji je na funkciji 16 godina zaredom, od parlamentarnih izbora 2010. godine, traži peti mandat.

Njegov glavni rival je stranka Tisa sa predsjednikom Peterom Mađarom.

