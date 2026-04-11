Majkl Džekson posthumno optužen za silovanje djece

Dominik, Edvard, Aldo i Mari-Nikol terete Džeksona za silovanje i trgovinu ljudima, tvrdeći da su bili žrtve sistematskog zlostavljanja koje je trajalo godinama.

Pozadina odnosa i optužbe

Prijateljstvo je započelo preko oca porodice, hotelijera koji je s Džeksonom izgradio blizak odnos. Muzičar je bio čest gost u njihovom domu i s njima je provodio praznike.

Međutim, tužba otkriva mračnu stranu tog odnosa.

Navodni incidenti događali su se tokom 1990-ih na lokacijama širom svijeta, uključujući i čuveni ranč Neverland.

U tužbi se navodi da je Džekson koristio zastrašivanje kako bi osigurao tišinu žrtava, od kojih su neke u trenutku početka zlostavljanja imale svega sedam ili osam godina, prenosi Avaz.

Porodica tvrdi da je raniji finansijski sporazum s MJ Estateom (pravnim nasljednicima imovine kojima upravljaju Džon Branka i Džon MekLejn bio zapravo nezakonit pokušaj kupovine tišine i prikrivanja zločina.

Izjave i dokazi

Članovi porodice navode da su tek nakon psihoterapije postali svjesni razmjera proživljene traume. U samom sudskom podnesku stoji:

Majkl Džekson je bio serijski zlostavljač djece koji je drogirao, silovao i seksualno zlostavljao svaku od osoba koje podnose tužbu tokom više od decenije. Neke od njih počeo je zlostavljati kada su imali sedam ili osam godina.

Advokat porodice, Hauvard, za medije je dodatno pojasnio Džeksonov metod kontrole:

Majkl im je uvijek govorio: ‘Ovo je naša tajna. Imamo tajnu ljubav. Niko ne smije znati za to’.

Britanski Dejli Mejl je uz ove navode objavio i seriju ranije neviđenih fotografija koje dokumentuju bliskost porodice i muzičara, uključujući i fotografiju na kojoj Domnik Kasio sjedi u Džeksonovu krilu.