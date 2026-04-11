Logo
Large banner

Filmska potjera: Blinkerima zaustavljali i pljačkali vozače

Autor:

ATV
11.04.2026 08:41

Komentari:

0
Полицијско ауто Шпаније и два полицијска службеника који стоје поред паркираног аута.
Foto: Pexels/Daniel Cruz

Dvojica državljana Srbije, starosti 21 i 50 godina, uhapšena su u Kataloniji nakon dramatične potjere na auto-putu koji povezuje Španiju i Francusku.

Srbi su se lažno predstavljali kao policajci, koristeći svjetlosnu signalizaciju kako bi presretali i pljačkali putnike.

Incident se dogodio u jeku prazničnih gužvi, kada je saobraćajnica bila prepuna vozila, što je potjeru učinilo dodatno opasnom.

Lažni policajci sijali strah na auto-putu

Prema pisanju stranih medija, osumnjičeni su na svoj automobil montirali plave blinkere. Glumeći presretače, zaustavljali su strane državljane, a potom bi im, koristeći zabunu, otimali novac i vrijedne stvari.

Jedan od svjedoka ispričao je da je izbjegao pljačku samo zato što mu je ponašanje "policajaca" bilo sumnjivo, pa je odbio da se zaustavi i nastavio vožnju.

Divlja vožnja i hapšenje

Kada je prava policija (Mossos d'Esquadra) pokušala da zaustavi njihovo vozilo, vozač je naglo ubrzao. Uslijedila je rizična potjera u kojoj su Srbi krivudali između automobila pri ogromnim brzinama, dovodeći u opasnost stotine ljudi.

  • Tokom pretresa vozila pronađeno je:
  • Plava rotaciona svjetla (blinkeri)
  • Oprema koja podsjeća na službenu
  • Predmeti za koje se sumnja da potiču iz najmanje tri pljačke

Utvrđeno je da vozač uopšte nije posjedovao vozačku dozvolu, a obojica su već evidentirana u policijskim dosijeima zbog sličnih krivičnih djela.

Osumnjičeni su već privedeni pred sudiju, a terete se za lažno predstavljanje, pljačku, opasnu vožnju i pružanje otpora prilikom hapšenja, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

lažni policajci

uhapšeni Srbi

prevara

Blinkeri

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner