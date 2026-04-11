Filmska potjera: Blinkerima zaustavljali i pljačkali vozače

Dvojica državljana Srbije, starosti 21 i 50 godina, uhapšena su u Kataloniji nakon dramatične potjere na auto-putu koji povezuje Španiju i Francusku.
Srbi su se lažno predstavljali kao policajci, koristeći svjetlosnu signalizaciju kako bi presretali i pljačkali putnike.
Incident se dogodio u jeku prazničnih gužvi, kada je saobraćajnica bila prepuna vozila, što je potjeru učinilo dodatno opasnom.
Prema pisanju stranih medija, osumnjičeni su na svoj automobil montirali plave blinkere. Glumeći presretače, zaustavljali su strane državljane, a potom bi im, koristeći zabunu, otimali novac i vrijedne stvari.
Jedan od svjedoka ispričao je da je izbjegao pljačku samo zato što mu je ponašanje "policajaca" bilo sumnjivo, pa je odbio da se zaustavi i nastavio vožnju.
Kada je prava policija (Mossos d'Esquadra) pokušala da zaustavi njihovo vozilo, vozač je naglo ubrzao. Uslijedila je rizična potjera u kojoj su Srbi krivudali između automobila pri ogromnim brzinama, dovodeći u opasnost stotine ljudi.
Utvrđeno je da vozač uopšte nije posjedovao vozačku dozvolu, a obojica su već evidentirana u policijskim dosijeima zbog sličnih krivičnih djela.
Osumnjičeni su već privedeni pred sudiju, a terete se za lažno predstavljanje, pljačku, opasnu vožnju i pružanje otpora prilikom hapšenja, prenosi Kurir.
