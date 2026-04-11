Filmska potjera: Blinkerima zaustavljali i pljačkali vozače

Dvojica državljana Srbije, starosti 21 i 50 godina, uhapšena su u Kataloniji nakon dramatične potjere na auto-putu koji povezuje Španiju i Francusku.

Srbi su se lažno predstavljali kao policajci, koristeći svjetlosnu signalizaciju kako bi presretali i pljačkali putnike.

Incident se dogodio u jeku prazničnih gužvi, kada je saobraćajnica bila prepuna vozila, što je potjeru učinilo dodatno opasnom.

Lažni policajci sijali strah na auto-putu

Prema pisanju stranih medija, osumnjičeni su na svoj automobil montirali plave blinkere. Glumeći presretače, zaustavljali su strane državljane, a potom bi im, koristeći zabunu, otimali novac i vrijedne stvari.

Jedan od svjedoka ispričao je da je izbjegao pljačku samo zato što mu je ponašanje "policajaca" bilo sumnjivo, pa je odbio da se zaustavi i nastavio vožnju.

Divlja vožnja i hapšenje

Kada je prava policija (Mossos d'Esquadra) pokušala da zaustavi njihovo vozilo, vozač je naglo ubrzao. Uslijedila je rizična potjera u kojoj su Srbi krivudali između automobila pri ogromnim brzinama, dovodeći u opasnost stotine ljudi.

Tokom pretresa vozila pronađeno je:

Plava rotaciona svjetla (blinkeri)

Oprema koja podsjeća na službenu

Predmeti za koje se sumnja da potiču iz najmanje tri pljačke

Utvrđeno je da vozač uopšte nije posjedovao vozačku dozvolu, a obojica su već evidentirana u policijskim dosijeima zbog sličnih krivičnih djela.

Osumnjičeni su već privedeni pred sudiju, a terete se za lažno predstavljanje, pljačku, opasnu vožnju i pružanje otpora prilikom hapšenja, prenosi Kurir.