Tramp: Ne treba nam rezervni plan, Ormuski moreuz biće otvoren sa ili bez Irana

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da nije potreban "rezervni plan" ukoliko mirovni pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Pakistanu ne budu uspješni.

- Ne treba vam rezervni plan. Vojska je poražena. Njihova vojska je nestala. Degradirali smo skoro sve. Imaju vrlo malo raketa. Imaju vrlo malo proizvodnih kapaciteta. Snažno smo ih udarili - rekao je Tramp novinarima u Vašingtonu, uoči puta za Šarlotsvil u Virdžiniji, prenosi američki portal Hil.

Na pitanje da li će današnji razgovori biti jedina prilika da se posreduje u okončanju rata, Tramp je rekao: "Ne znam, ne mogu vam reći. Moram da vidim šta će se desiti sutra".

On je rekao da potpredsjedniku SAD Džej Di Vensu želi "sreću" u pregovorima i da je pred njim "veliki zadatak".

Američki predsjednik je takođe rekao da će Ormuski moreuz, ključna ruta za transport nafte, biti otvoren "sa ili bez" Irana i poručio da neće dozvoliti naplatu prolaska brodovima.

Uprkos tome, kroz moreuz trenutno prolazi mali broj brodova, što održava visoke cijene nafte.

- Mislim da će se sve brzo završiti, a ako ne, završićemo to na drugi način - poručio je Tramp.

Potpredsjednik SAD Džej Di Vens otputovao je u Pakistan zajedno sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, gde bi trebalo da razgovaraju o trajnom sporazumu sa Iranom nakon dvonedjeljnog primirja postignutog ranije ove nedjelje.

Primirje je, međutim, već dovedeno u pitanje zbog različitih tumačenja, uključujući pitanje da li sukob Izraela sa Hezbolahom u Libanu treba da bude obuhvaćen sporazumom. Dok Iran i pakistanski zvaničnici smatraju da jeste, Izrael i američka administracija tvrde suprotno.

(Tanjug)