Dječak (9) pronađen go u kombiju na gomili smeća: Otac dao bizarno objašnjenje

10.04.2026 22:15

Muškarac u istočnoj Francuskoj optužen je da je svog devetogodišnjeg sina držao zaključanog u kombiju više od godinu dana.

Dječak je pronađen u ponedjeljak nakon što su komšije u gradu Hagenbahu, u Alzasu, čule „zvuk djeteta“ koji je dolazio iz kombija, koji je bio parkiran u zajedničkom dijelu stambene zgrade.

Ležao je go ispod ćebeta, na gomili smeća blizu ljudskog izmeta, neuhranjen i nesposoban da hoda zbog dugog boravka u istom položaju, rekao je državni tužilac.

Tokom ispitivanja, 43-godišnji otac je rekao da je dječaka držao u kombiju od novembra 2024. godine kako bi ga zaštitio od svoje 37-godišnje partnerke koja je „željela da dijete smjesti na psihijatrijsku njegu“, rekao je tužilac.

Ime oca nije objavljeno.

Par je živio u stambenoj zgradi sa dječakovom braćom i sestrama - njegovom dvanaestogodišnjom sestrom i desetogodišnjom polusestrom.

Dječak je policiji rekao da mu je otac dva puta dnevno donosio hranu i ostavljao mu flašice vode, prema pisanju lista „Le Parisien“.

Rekao je da je morao da mokri u plastične flaše i da vrši nuždu u kese za smeće, i da se posljednji put tuširao krajem 2024. godine.

Komšije su rekle policiji da je dječak izgleda iznenada nestao krajem te godine, ali da su od para saznali da je smješten na čuvanje.

Neki su rekli da su povremeno čuli buku u kombiju, ali da im je rečeno da je u pitanju mačka. Prema riječima oca, njegova partnerka nije znala da je dječak bio u kombiju.

Muškarac je optužen za „oduzimanje i proizvoljno pritvaranje maloljetnika“, kao i za uskraćivanje odgovarajuće hrane i medicinske njege. Određen mu je pritvor.

Njegova partnerka je optužena za „nepružanje pomoći maloljetniku u opasnosti“ i „neprijavljivanje zlostavljanja maloljetnika“. Odobrena joj je uslovna kaucija.

Troje djece je smješteno u privremenu starateljsku ustanovu dok se čeka odluka sudije za dječija pitanja.

