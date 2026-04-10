Pas izujedao bebu staru tri mjeseca nasmrt

Beba stara tri mjeseca je preminula, a žena (31), za koju se vjeruje da je njena majka je povrijeđena u napadu psa koji se dogodio u Redkaru u Jokširu (Engleska).

Kako je prenio "Skaj Njuz", uhapšen je muškarac star 45 godina pod sumnjom da je bio odgovoran za psa koji je bio van kontrole i izazvao povrede sa smrtnim ishodom.

"Muškarac je uhapšen nakon što je beba preminula usljed ujeda psa", saopštila je policija.

Naoružani policajci koji su stigli na adresu ubrzo nakon 13,30 časova usmrtili su psa kojeg su pronašli na ulici.

Drugi pas, koga je policija pronašla na istoj adresi, takođe je naknadno uspavan. Žena stara 31 godinu zbrinuta je u bolnici zbog povrede ruke nakon što ju je takođe ugrizao pas. Policija je saopštila da psi "nisu smatrani zabranjenom vrstom".

"Istraga o smrti djevojčice je u toku i u ovoj fazi policija slučaj tretira kao posljedicu ujeda psa", navodi se u saopštenju.

Muškarac star 45 godina, koji je uhapšen pod sumnjom da je bio odgovoran za psa opasno van kontrole i da je time izazvao povrede sa smrtnim ishodom, pušten je uz uslovnu kauciju nakon saslušanja.

Glavna inspektorka Rejčel Stokdejl, načelnica lokalne policije, izjavila je da je riječ o "tragičnom i potresnom" incidentu i dodala da su njihove misli "i dalje uz porodicu djeteta“.

Ona je zamolila javnost da poštuje privatnost porodice i dodala da će "mjesto događaja ostati obezbijeđeno uz vidljivo prisustvo policije dok istraga traje".

Policija je apelovala na sve koji imaju "informacije, snimke sa mobilnih telefona, kućnih zvona ili kamera iz vozila" da im se jave.

