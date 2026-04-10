Amerika razmatra kazne za NATO saveznike

ATV
10.04.2026 18:02

Бијела кућа у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

SAD i dalje razmatraju mogućnost kažnjavanja pojedinih saveznika iz NATO koji nisu pružili podršku Vašingtonu tokom sukoba sa Iranom, izjavio je američki zvaničnik za "Ej-Bi-Si njuz".

"SAD bi mogle premjestiti svoje trupe iz zemalja NATO koje su se pokazale kao nepouzdane u druge države Alijanse za koje Vašington smatra da su na određeni način pružile podršku tokom konflikta", rekao je zvaničnik administracije.

"Ej-Bi-Si njuz" navodi da za sada nije jasno koliko je plan odmakao, niti koje bi zemlje mogle biti obuhvaćene ovom eventualnom odlukom.

Nije poznato da li je američki predsjednik Donald Tramp o tim namjerama obavijestio generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea tokom sastanka u Vašingtonu.

Tramp je u više navrata kritikovao saveznike iz NATO-a zbog nedovoljnih izdvajanja za odbranu, kao i zbog odbijanja da podrže vojnu operaciju protiv Irana.

On je izjavio da namjerava da preispita ulogu Sjedinjenih Država u Alijansi, prenosi "Srna".

