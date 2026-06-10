Tramp potvrdio: "Napašćemo danas, veoma snažno"

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je novi napad na Iran, nakon što su ga novinari su u Ovalnom kabinetu zamolili da pojasni raniju izjavu da će Iran "morati da plati cijenu".

"Pa, napašćemo ih, napašćemo ih veoma snažno“, rekao je Tramp.

Svijet Tramp "blizu odluke" da pokrene nove udare na Iran

Na pitanje da li to znači nastavak bombardovanja, Tramp je odgovorio:

"Da, pa, sa helikopterom, pretpostavljam da imamo pravo na to."

NOW: Trump:



We are going to hit Iran hard today. pic.twitter.com/He6ShAC9UM — Clash Report (@clashreport) June 10, 2026

Tramp je ranije optužio Iran da je oborio helikopter Apač dronom kod obale Omana.

"Napali smo ih snažno juče i napašćemo ih ponovo snažno danas, u slučaju da ste propustili, u slučaju da niste uključili televizor."

Tramp je ranije rekao da bi bilo glupo najaviti udare prije nego što se izvrše.

"Trebalo bi da potpišu svoj sporazum. To je dobar dogovor", rekao je Tramp, dodajući da sporazum zabranjuje Iranu da ikada ima nuklearno oružje.

Tvrdio je da je sporazum "potpuno ispregovarao", ali da Iran "okleva i okleva".

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