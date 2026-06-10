Američki diplomata pronađen mrtav u hotelu

Američki diplomat pronađen je mrtav u Mjanmaru, a tajlandska državljanka privedena je u okviru istrage, saopštio je u srijedu američki Stejt department (State Department). Članovi diplomatske zajednice u Jangonu (Yangon) potvrdili su da je žena u policijskom pritvoru, piše Juronjuz (Euronews).

Stejt department potvrdio smrt

Američki zvaničnici na Tajlandu i u Ambasadi SAD u Mjanmaru uputili su novinarska pitanja Stejt departmentu. Odatle su potvrdili "smrt zaposlenog američke vlade" koji je radio u ambasadi u Jangonu, ali bez iznošenja dodatnih detalja.

"Iz poštovanja prema privatnosti porodice i bližnjih, u ovom trenutku nemamo više informacija koje možemo podijeliti", navedeno je u odgovoru Stejt departmenta poslatom agenciji Asošiejted pres (Associated Press).

Istraga o mogućem ubistvu

Prema izjavama troje članova diplomatske zajednice u Mjanmaru, koji su željeli ostati anonimni jer nisu ovlašćeni da govore o slučaju, tijelo diplomate pronađeno je prije otprilike dvije sedmice u hotelu Sakura rezidens end hotel (Sakura Residence & Hotel).

Riječ je o objektu s apartmanima za dugoročni najam koji je popularan među diplomatama, poslovnim ljudima i drugim stranim posjetiocima, a smješten je oko kilometar i po od američke ambasade. Isti izvori navode da policija slučaj tretira kao moguće ubistvo, te da je tajlandska državljanka u pritvoru.

Zvaničnih informacija nema

Vlasti Mjanmara rijetko daju informacije medijima. Dežurni službenik u policijskoj stanici nadležnoj za područje u kojem se nalazi hotel odbio je da komentariše slučaj, kao i upravnik hotela Sakura. Ambasada Tajlanda u Jangonu i tajlandsko Ministarstvo spoljnih poslova takođe su odbili da odgovore da li su osumnjičenoj pružili konzularnu pomoć ili da otkriju bilo kakve druge informacije o slučaju.

(Juronjuz)

Mjanmar je poprište sukoba između vojne vlasti, koja je 2021. godine svrgnula demokratski izabranu liderku Aun San Su Ći, i različitih oružanih grupa koje čine etničke manjine i prodemokratske snage.