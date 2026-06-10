Ubrzano se troše zalihe nafte

Zalihe nafte u najbogatijim državama svijeta pale su na najniži nivo od 2003. godine, saopštila je američka Uprava za informacije o energetici (EIA), analitičko tijelo američkog Ministarstva energetike.

Prema najnovijoj prognozi EIA, globalne zalihe nafte smanjiće se za 6,3 miliona barela dnevno tokom ovog tromjesečja, a u trećem tromjesečju za dodatnih 7,66 miliona barela dnevno.

Hormuški moreuz i dalje stvara probleme

Analitičari navode da je energetski sistem poslednjih mjeseci morao intenzivno da troši komercijalne i strateške zalihe jer je saobraćaj kroz Ormuski moreuz i dalje ozbiljno ograničen.

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Zbog toga su zalihe nafte u 38 država članica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) pale na najniži nivo još od vremena kada je Džordž V. Buš bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Među članicama OECD-a nalaze se SAD, Kanada, Japan, Izrael, Južna Koreja, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Sve veća tražnja za američkom naftom

Mnoge zemlje su tokom krize povećale kupovinu američke nafte kako bi nadoknadile manjak sirove nafte sa Bliskog istoka.

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EIA navodi da je neto američki izvoz sirove nafte i naftnih derivata u aprilu dostigao rekordnih 5,8 miliona barela dnevno.

Američke vlasti očekuju da će neto izvoz ove godine u prosjeku iznositi 4,2 miliona barela dnevno, što je znatno više nego prošle godine, kada je iznosio 1,4 miliona barela dnevno.