Nevrijeme sve bliže, munje obasjavaju nebo iznad Banjaluke

U večernjim satima u najvećem gradu Republike Srpske Banjaluci počeo je da duva jači vjetar, a munje obasjavale nebo. Čini se da je nevrijeme sve bliže.

Ranije danas snažno nevrijeme zahvatilo je pojedine dijelove Republike Srpske, među kojima su Zbornik i Bratunac.

U Bratuncu je padao krupan led, dok je u Zvorniku vjetar oštetio trafo stanicu zbog čega je oko 6.000 korisnika ostalo bez struje.

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Meteorolozi su prethodnih dana upozoravali na nestabilno vrijeme širom zemlje, uz mogućnost lokalnih pljuskova, grmljavine i pojave grada, posebno nakon dugog perioda visokih temperatura.

Meteorolozi su upozorili da će biti uslova i za lokalno nevrijeme praćeno gradom, jakim vjetrom te većom količinom kiše u kratkom vremenskom periodu.

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Nestabilnosti će, kako se navodi, biti izraženije u srijedu, kada se očekuju pljuskovi i grmljavina širom zemlje, dok će ponegdje doći i do jačih vremenskih nepogoda, a pravo osvježenje stiže u noći sa srijede na četvrtak, kada se očekuje prodor hladnijeg zraka sa sjevera.

Taj prodor donosi osjetan pad temperatura, koje bi mogle biti niže i za 10 do 15 stepeni u odnosu na prethodne dane.