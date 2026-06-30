Novi konkurs, ista situacija. Duga lista čekanja na banjalučke vrtiće i dalje neriješen problem u najvećem gradu na Vrbasu. Iako se na konkursu raspiše oko 600 mjesta, na listi čekanja, već godinama unazad, ostane preko 2.000 djece.

Koliko je situacija ozbiljna govori i činjenica da većina roditelja koja žele da dijete upišu u javni vrtić, po rođenju djeteta počnu da se prijavljuju na konkurs. Marina Kucalović, majka trogodišnjeg djeteta, već treći put konkuriše na upisu.

"Ona je godinu dana bila prva ispod crte, ali se nikako nije otvorilo to jedno mjesto, tako da sad moramo ponovo. Međutim, u vrtiću koji nam odgovara nema mjesta, tako da sad više nismo ni sigurni šta je pametno da se uradi i šta je rješenje. Bila je ona i u privatnom vrtiću i nekako... Ne znam, dugo čekamo i nismo baš oduševljeni kako sve ide", rekla je Marina Kucalović, roditelj.

Konkursom su obuhvaćeni svi javni vrtići u Banjaluci, ali i novi vrtić u Novoseliji, s obzirom na to da je Gradska uprava obećala da će se taj vrtić otvoriti do septembra. Da li će ispoštovati rok otvaranja i kada će dostaviti potrebnu projektnu dokumentaciju da se počne gradnja najavljenih pet vrtića, pitali smo Gradsku upravu. Po običaju, do montaže ovog priloga nismo dobili odgovor.

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"Problem će se desiti ukoliko neko od roditelja koji je aplicirao za vrtić u Novoseliji ostvari određeni broj bodova sa kojim bi se dijete moglo upisati od nekih vrtića u Banjaluci, a taj vrtić ne počne sa radom. Ja se nadam da do toga neće doći jer zaista ne bi bilo fer i korektno prema tim roditeljima", rekao je Petar Jokanović, direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Kabinet predsjednika izdvojio je oko 20 miliona za izgradnju vrtića kako bi problem dugih lista čekanja riješio, ali to banjalučka Gradska uprava nije iskoristila. Iz SNSD-a ističu da je potrebno oko 10 novih vrtića kako bi ovaj problem bio potpuno riješen.

"Demografija, djeca i porodica su u fokusu politike SNSD-a i naše ponašanje to potvrđuje. SNSD i Skupština grada su, u okviru svojih nadležnosti, spremni da pruže svaku vrstu podrške za izgradnju novih vrtića kako bi se ovaj problem u Banjaluci riješio trajno", rekao je Goran Maričić, predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

Konkurs za javne banjalučke vrtiće biće otvoren do 10. jula. Za one koji uspiju upisati dijete u vrtić, mjesečna cijena vrtića iznosiće 210 KM. Za one koji ne uspiju, ostaje da uporno pokušavaju na sljedeći konkursima i da se nadaju da će Gradska uprava ozbiljnije shvatiti ovaj problem i krenuti sa realizacijom projekata za nove vrtiće.