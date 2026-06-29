Najavljeno: Hiljadama Banjalučana voda stiže pred početak kampanje

''Obezbijedili smo redovno vodosnabdijevanje za hiljade Banjalučana izgradnjom vodovoda na Tunjicama''. Ovo će vjerovatno biti prva rečenica nekih od gradskih vlastodržaca 4. septembra - prvog dana predizborne kampanje.

To se vjerovatno može predvidjeti nakon što je v.d. direktora banjalučkog "Vodovoda" najavio a će ovi radovi biti gotovi tek do prvog septembra.

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"Trenutno se radi izgradnja cjevovoda Fi 700, a trenutno je bio Fi 400 od Centruma do Tunjica. Do prvog septembra to bi trebalo biti završeno, cjevovod Fi 700 i onda će svi imati vodu", rekao je prije nekoliko dana za ATV Radovan Majkić, v.d. direktora "Vodovoda" Banjaluka.

Po ustaljenoj matrici, baš kao i prije dvije godine kada su u toku predizborne kampanje na brzinu završavani parkovi i drugi projekti, septembar je mjesec kada u najvećem gradu Srpske sve cvjeta.

Stoga, ni malo ne iznenađuje najava da će ovaj projekat u punom sjaju zasjati tek za dva mjeseca.

Za to vrijeme, pred mještanima Dragočaja, Barlovaca, Piskavice, i drugih okolnih naselja i sela, su dva mjeseca vrelog ljeta.

Za njih u tom periodu meteorolozi nemaju lijepe vijesti - najavljuju se novi toplotni talasi i visoke temperature.

Iznajmljuju stan da bi došli do vode

Dani bez vode natjerali su pojedine Banjalučane na rigorozan potez - da iznajme stan u dijelu grada gdje neće biti žedni i gdje mogu da se okupaju.

Na taj način pokušavaju da dođu do vode, koje u njihovim domovima nema već danima.

Jedna od njih je i mještanka Dragočaja Davorka, koja, baš kao i njene brojne komšije, ne mogu da vjeruju da se ovo dešava u 21. vijeku.

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"Ja idem u grad, našla sam stan u kojem ćemo biti dok se ovo ne sredi. A vjerujem da će gospoda iz Vodovoda dati prijedlog kako ovo riješiti", rekla je ona u petak za ATV.

Gdje su milioni od EBRD-a namijenjeni za ovaj projekat

Pomenutog 4. septembra biće tačno šest godina kada je tadašnji gradonačelnik, a sada blizak saradnik Draška Stanivukovića, Igor Radojičić sa EBRD-om potpisao ugovor o kreditnom aranžmanu, kojim je trebalo da bude finansiran 50 kilometara nove vodovodne mreže u okviru projekta vodosnabdijevanja "Voda 2".

Radojičić je tada rekao da je projekat vrijedan šest miliona evra.

Oko mjesec dana kasnije on je izgubio izbore od Draška Stanivukovića, a od projekta, kao što se danas može vidjeti nije bilo ništa.

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Šest godina nije bilo dovoljno da se "Voda 2" završi, iako je milionski ugovor sa EBRD-om potpisan.

Pitanje koje se samo nameće je gdje su milioni, koje je Radojičić ''potpisao'', a Stanivuković ''naslijedio'' nestali.