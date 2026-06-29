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Sedam dana kao vijek: Dio Piskavice dobio vodu, dio i dalje čeka

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 17:57

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Вода
Foto: ATV

Dio stanovnika banjalučke mjesne zajednice Piskavica u nižim zonama dobilo je vodu nakon sedam dana, rekao je Srni predsjednik ove mjesne zajednice Aleksandar Šibarević.

On je naveo da su domaćinstva u višim zonama i dalje bez vode.

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"Sa delegacijom preduzeća `Vodovod` obišli smo seoski vodovod koji će se polako vratiti u funkciju kao jedna od rezervnih opcija", rekao je Šibarević.

On je dodao da su iz banjalučkog "Vodovoda" rekli da će pokušati da obezbijede da u Piskavici ne dolazi do redukcije vode i da se sistem puni tokom čitavog dana.

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"Čekamo da vidimo da li će i više zone dobiti vodu. U višim zonama je manji broj stanovnika i ka njima će se upućivati cisterne Civilne zaštite", naveo je Šibarević.

On je ponovo apelovao na sve nadležne institucije, kako gradske tako i republičke, da se uključe u rješavanje problema kako bi se ovom banjalučkom naselju što prije omogućilo stabilno vodosnabdijevanje.

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Tagovi :

Piskavica

Voda

Aleksandar Šibarević

redukcija vode

redukcije

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