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Policija o drami u Banjaluci: Žena skočila sa mosta, spasili je građani

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 19:53

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Ženska osoba skočila je danas sa Gradskog mosta u Banjaluci i spasena je zahvaljujući građanima koji su se nalazili u blizini, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

Iz policije su naveli da im je oko 12.00 časova prijavljeno da je žena skočila sa mosta, te da su policijski službenici izašli na teren.

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"Prvu pomoć su joj pružili građani, a potom je preuzela Služba hitne medicinske pomoći", naveli su iz banjalučke policije.

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Banjaluka

žena skočila s mosta

PU Banjaluka

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