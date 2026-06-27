Policija o drami u Banjaluci: Žena skočila sa mosta, spasili je građani

Autor:ATV redakcija
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Ženska osoba skočila je danas sa Gradskog mosta u Banjaluci i spasena je zahvaljujući građanima koji su se nalazili u blizini, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.
Iz policije su naveli da im je oko 12.00 časova prijavljeno da je žena skočila sa mosta, te da su policijski službenici izašli na teren.
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"Prvu pomoć su joj pružili građani, a potom je preuzela Služba hitne medicinske pomoći", naveli su iz banjalučke policije.
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