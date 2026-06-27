Saga se nastavlja: Šesti dan bez vode u banjalučkim naseljima

Ni nakon šest dana situacija se nije promijenila. Suve su česme u Dragočaju. Mještani kažu da bez vode više ne mogu normalno da funkcionišu.

Tanja Gnjatić majka dvoje djece, priča da život bez vode najteže pada porodicama s malom djecom, jer je nemoguće obaviti ni osnovne dnevne potrebe. Nadležni, kako kaže, za njih nemaju sluha.

Ja svoje dijete od pet godina ne vodim u vrtić zato što neću voditi dijete prljavo u vrtić. Ne mogu je okupati, ne mogu je spremiti za vrtić. Drugi dijete mi je u pelenama. Ne znam da li iko od tih nadležnih od svih tih ljudi ima neko ko ima djecu ko ima porodicu pa da se mijenjamo malo, samo jedan dan da dođu da vide kako je imati dvoje djece, evo ja recimo imam i baštu imati evo moje komšije recimo imaju stoku komšije druge imaju plastenik. Samo da vide kako je jedan dan bez vode a da ne pričam o šest dana", rekla je Tanja Gnjatić, mještanka Dragočaja.

Za pojedine dijelove naselja nije ugovoren kontinuitet u vodosnabdjevanju, pravdaju se u "Vodovodu".

"U konkretnoj situaciji ovdje gdje se nalazimo u ovim kućama odgovorno tvrdim da je njima Vodovod nije potpisao ugovor gdje je obezbjedio kontinuitet vodosnabdjevanja, ovđe su potpisani ugovori one vrste gdje su praktično stanovnici prihvatili da i kad je normalno vodosnabdjevanje da mi ne možemo obezbjediti kontinuitet u vodosnabdjevanju i to se sad dešava u ovom momentu", rekao je Radovan Majkić, direktor preduzeća „Vodovod“ a.d. Banja Luka.

Za te ugovore mještani ne znaju. Znaju da račune za vodu, koju nemaju, uredno plaćaju.

"Ja sam juče baš slušala, da ljudi nemaju potpisan ugovor sa Vodovodom, ja za to ne znam. Gore ljudi su imaju nove kuće pravili, sad pogotovo novi neki priključci ne znam ni ja. Ljudi imaju ugovor sa Vodovodom. Mislim logično je da svako sebe brani. Ali to nije lijepo", rekla je Tanja Gnjatić, mještanka Dragočaja.

Slična situacija je i u drugim domaćinstvima. Stariji mještani takav problem ne pamte. Svakodnevni život im postaje sve teži.

"Ova bijeda je bez vode ovo je sramota i bruka i za starije i za mlađe evo pođi od sebe trebaš se okupati, trebaš se oprati trebaš sve a kako š čim još im redovno plaćamo, sad će nas natjerati da prolazimo i ovo, a nismo trošili", mještanka Drgagočaja

Dok nadležni i dalje uvjeravaju da rade na rješavanju problema, konkretna djela se ne vide. Mještani kažu da im obećanja više ništa ne znače.

Šest dana bez vode ostavilo je mještane Dragočaja bez osnovnog uslova za normalan život. Kažu da su ogorčeni, da više ne znaju kome da se obrate i da imaju osjećaj da njihov glas niko ne čuje. Umjesto novih obećanja, traže samo jedno -da voda konačno poteče.