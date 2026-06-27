Bicikl najsigurniji kod Hrama Hrista Spasitelja

Autor:ATV redakcija
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Brojni Banjalučani koji biciklima dolaze u centar grada kažu da je najsigurnije da dvotočkaše ostave na biciklističkom parkingu kod Hrama Hrista Spasitelja.
"To je najsigurnije u gradu, jer ipak je riječ o poznatom vjerskom objektu bezbjednom zbog prisustva organa reda, brojnog sveštenstva, ali i video-nadzora", rekao je Srni Banjalučanin koji biciklo gotovo svakodnevno ostavlja u krugu hrama.
On je naveo da mnogi bicikle vežu sajlom za metalnu konstrukciju za "ne daj Bože", odnosno da im ga kojim slučajem ne ukradu oni kojima nije na pameti Božja zapovijest – "Ne kradi!".
Srna
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