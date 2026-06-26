Više od 25 godina nisu mijenjane cijene i način naplate administrativnih taksi za ovjeru

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti, Grad Banja Luka obavještava građane da više od 25 godina nije bilo povećanja iznosa gradske administrativne takse za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, niti izmjene načina naplate iste.

Kako su naveli u Odjeljenju za opštu upravu, visina ovih administrativnih taksi usklađena je sa važećim propisima, odnosno Zakonom o administrativnim taksama i Uredbom o tarifama administrativnih taksi, odnosno ista je u skladu sa zakonskim okvirom koji se primjenjuje u Republici Srpskoj.

Takođe su podsjetili da Grad Banjaluka nije mijenjao iznos gradske administrativne takse za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, te da su njeni iznosi uporedivi sa iznosima koji se primjenjuju i u drugim jedinicama lokalne samouprave.

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"Osim toga, Zakonom o administrativnim taksama i Odlukom o gradskim administrativnim taksama su propisani slučajevi i način ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja administrativnih taksi za lica koja ispunjavaju propisane uslove", navode iz ovog odjeljenja.

Grad Banja Luka nastaviće da blagovremeno i transparentno informiše javnost o svim pitanjima od značaja za građane, uz dosljedno poštovanje važećih propisa i principa odgovornog rada.