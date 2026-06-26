Pozorišta u Banjaluci otkazala predstave zbog vrućina

Narodno pozorište Republike Srpske i D‌ječije pozorište Republike Srpske u Banjaluci odgodili su predstave zbog najavljenih vrućina.

Kako je saopšteno iz Narodnog pozorišta Republike Srpske predstava EKSPERIMENT: "Civilizacija" u produkciji Nevid teatra, čija je predstava planirana na Velikoj sceni u ned‌jelju, 28. jun se odgađa za semtembra zbog visokih temperatura i kvarova na hlađenju.

"O novom terminu nastupa publika će biti blagovremeno obaviještena", naveli su iz Narodnog pozorišta Republike Srpske i dodaju sa se kupljene karte mogu vratiti na biletarnici ovog kulturnog zdanja.

D‌ječije pozorište Republike Srpske otkazalo je predstavu "Aladin i čarobna lampa", koja je bila planirana za subotu, 27. juna u 18. časova.

Novi termin je dan kasnije, 28. juna u 11 časova.

Naveli su da će predstava, u režiji Biserke Kolevske, večeras, 26. juna, u 19 časova imati premijeru.

/Nezavisne novine/