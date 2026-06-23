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Zašto neke trenutke pamtimo cijeli život? Odgovor stiže na posebnom događaju u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
23.06.2026 09:17

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Радионица Тренинг за сјећања инспирисана истоименом збирком поезије аутора Вите Маринковића 28. јуна у Монеу
Foto: Ustupljena fotografija

Radionica Trening za sjećanja inspirisana istoimenom zbirkom poezije autora Vite Marinkovića 28. juna u Moneu

Da li se lijepa sjećanja planiraju ili nastaju spontano? Zašto neke trenutke pamtimo cijeli život? Šta je to što običan dan pretvori u uspomenu koja nam vraća osmijeh na lice i godinama kasnije?

Upravo ova pitanja biće u fokusu ovogodišnjeg Treninga za sjećanja, koji će se održati 28. juna od 20 h u poznatom banjalučkom Monet Kafe Baru pod nazivom „Kako se stvaraju lijepa sjećanja?“

Kroz interaktivan razgovor i zanimljive uvide stručnjaka koji se bave ljudskim ponašanjem, psiholozi Nataša Pivašević i Ognjen Tadić približiće nam kako nastaju uspomene, zašto neke trenutke nosimo sa sobom cijeli život i kakvu ulogu u tome imaju emocije, odnosi i iskustva. Tema će biti predstavljena kroz primjere iz svakodnevnog života, lične priče i situacije u kojima će se svako moći prepoznati.

Poseban dio programa donosi nastup akustičnog sastava JMP, koji se nakon više godina ponovo okuplja upravo vođen temom ove radionice – sjećanjima koja nas povezuju i trenucima koje ne zaboravljamo. Članovi benda su nekada zajedno stvarali muziku, a njihovo ponovno okupljanje predstavlja i ličnu priču o prijateljstvu, vremenu i uspomenama koje traju.

JMP je prošle godine učestvovao u stvaranju posebnog trenutka na promociji zbirke „Trening za sjećanja“, kada su izveli pjesmu „Moj novac“, komponovanu na stihove Vite Marinkovića. I ove godine publika će imati priliku da čuje muzičke interpretacije pjesama iz zbirke, spajajući poeziju, muziku i emocije u jedinstveno iskustvo.

Pozivamo sve koji žele da zastanu na trenutak, osvrnu se na ono što pamte i otkriju kako nastaju sjećanja koja nas oblikuju, da nam se pridruže 28. juna u Moneu od 20 časova.

Možda baš ovo veče postane dio najljepših uspomena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Radionica Trening za sjećanja

Poezija

Banjaluka

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