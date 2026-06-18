''Maša i tri medvjeda'' stiže na ekrane

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Animirani projekat "Maša i tri medvjeda" realizovaće ruska kompanija "Animakord", poznata po produkciji jedne od najpopularnijih dječjih serija na svijetu, "Maša i medvjed", saopštila je kompanija na društvenim mrežama.
Kako se navodi, projekat će predstavljati sljedeću fazu franšize "Maša" i imaće novu postavu likova. Pored same Maše, među junacima će se naći i tri odrasla medvjeda, od kojih svaki predstavlja različit model vaspitanja.
Zdravlje
Raste broj oboljelih i preminulih od ebole: Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da će stanje biti i gore
Prema riječima autora, izgled glavne junakinje "osmišljen je tako da je savremena djeca odmah prepoznaju kao nekoga ko im je blizak i svoj".
Prema sinopsisu, serija se odvija u šumi u kojoj žive tri brata medvjeda. Njihova rutina se mijenja dolaskom Maše, koja postepeno zbližava braću, pretvarajući ih u porodicu, i uči od svakog od njih.
"'Maša i tri medveda' je komedija zasnovana na karakterima likova, izgrađena na dinamici odnosa između djeteta slobodnog duha i tri potpuno različite roditeljske figure, čije se razlike gube pred njihovom zajedničkom ljubavlju i brigom za dijete", rekla je Magdalena Veremjuk, glavni komercijalni direktor kompanije.
Prema njenim riječima, projekat nudi humor zasnovan na stvarnom dječijem ponašanju i različitim pristupima vaspitanju djece, a istovremeno stvara osnovu za partnerstva u oblasti licenciranja, maloprodaje i saradnje sa brendovima.
Zanimljivosti
Prvo što vidite na ovoj slici otkriva vaš najveći strah
Veremjuk će predstaviti projekat industriji na Sajmu licenciranja 2026. u Las Vegasu.
Detalje o produkciji, distribuciji i licenciranju serije "Maša i tri medvjeda" kompanija planira da objavi tokom trećeg kvartala 2026. Godine, prenosi "Sputnjik".
Animirana serija "Maša i medvjed" je prevedena na 39 jezika i prikazuje se u više od 150 zemalja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
3 h0
Društvo
3 h0
Stil
3 h0
Društvo
5 h1
Kultura
21 h0
Kultura
1 d0
Kultura
1 d0
Kultura
2 d0
Najnovije
21
52
21
48
21
36
21
32
21
25
Trenutno na programu