''Maša i tri medvjeda'' stiže na ekrane

Animirani projekat "Maša i tri medvjeda" realizovaće ruska kompanija "Animakord", poznata po produkciji jedne od najpopularnijih dječjih serija na svijetu, "Maša i medvjed", saopštila je kompanija na društvenim mrežama.

Kako se navodi, projekat će predstavljati sljedeću fazu franšize "Maša" i imaće novu postavu likova. Pored same Maše, među junacima će se naći i tri odrasla medvjeda, od kojih svaki predstavlja različit model vaspitanja.

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Prema riječima autora, izgled glavne junakinje "osmišljen je tako da je savremena djeca odmah prepoznaju kao nekoga ko im je blizak i svoj".

Prema sinopsisu, serija se odvija u šumi u kojoj žive tri brata medvjeda. Njihova rutina se mijenja dolaskom Maše, koja postepeno zbližava braću, pretvarajući ih u porodicu, i uči od svakog od njih.

Veremjuk: Humor zasnovan na stvarnom dječijem ponašanju

"'Maša i tri medveda' je komedija zasnovana na karakterima likova, izgrađena na dinamici odnosa između djeteta slobodnog duha i tri potpuno različite roditeljske figure, čije se razlike gube pred njihovom zajedničkom ljubavlju i brigom za dijete", rekla je Magdalena Veremjuk, glavni komercijalni direktor kompanije.

Prema njenim riječima, projekat nudi humor zasnovan na stvarnom dječijem ponašanju i različitim pristupima vaspitanju djece, a istovremeno stvara osnovu za partnerstva u oblasti licenciranja, maloprodaje i saradnje sa brendovima.

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Veremjuk će predstaviti projekat industriji na Sajmu licenciranja 2026. u Las Vegasu.

Detalje o produkciji, distribuciji i licenciranju serije "Maša i tri medvjeda" kompanija planira da objavi tokom trećeg kvartala 2026. Godine, prenosi "Sputnjik".

Animirana serija "Maša i medvjed" je prevedena na 39 jezika i prikazuje se u više od 150 zemalja.