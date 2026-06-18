Kćerka bivšeg reprezentativca BiH: Navijam za Švajcarsku

Pred utakmicu Svjetskog prvenstva između Švajcarske i Bosne i Hercegovine, švajcarska voditeljka Adela Smajić govorila je o svom odrastanju uz fudbal, odnosu prema reprezentacijama dvije zemlje i porodici koja će pred ovaj meč biti podijeljenih emocija.

Kao kćerka bivšeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Admira Smajića, Adela je od najranijeg djetinjstva bila okružena fudbalom.

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Ipak, ističe da je njen otac prije svega bio – tata.

"Fudbal je kod nas uvijek bio prisutan, ali za mene je otac prvenstveno bio roditelj. Tek kroz susrete s ljudima koji su ga prepoznavali i pričali o njemu shvatala sam koliko je bio cijenjen i voljen. To me činilo veoma ponosnom“, rekla je Adela za "Blik".

Dodaje da su ona, brat i sestra od oca naslijedili mnoge osobine koje ih i danas prate kroz život.

"Prenio nam je disciplinu, ambiciju i zdrav takmičarski duh. Na tome sam mu i danas zahvalna“, kazala je.

Jedna od uspomena koja joj je ostala duboko urezana nije vezana za utakmicu, nego za rušenje starog stadiona Vankdorf u Bernu, na kojem je njen otac godinama nastupao.

"Kao dijete sam plakala gledajući rušenje stadiona. Za mnoge je to bila samo stara građevina, a za mene mjesto prepuno uspomena“, prisjetila se.

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Kada je riječ o današnjem susretu Švajcarske i Bosne i Hercegovine, Adela nema dilemu za koga navija.

"Rođena sam i odrasla u Švajcarskoj. Ovdje su moj život, prijatelji i uspomene. Zato navijam za Švajcarsku. Istovremeno sam veoma zahvalna za svoje bosanske korijene i kulturu koju sam upoznala kroz svog oca“, poručila je.

Priznaje da je njen otac vjerovatno u nešto težoj situaciji.