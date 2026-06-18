Kćerka bivšeg reprezentativca BiH: Navijam za Švajcarsku

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pred utakmicu Svjetskog prvenstva između Švajcarske i Bosne i Hercegovine, švajcarska voditeljka Adela Smajić govorila je o svom odrastanju uz fudbal, odnosu prema reprezentacijama dvije zemlje i porodici koja će pred ovaj meč biti podijeljenih emocija.
Kao kćerka bivšeg reprezentativca Bosne i Hercegovine Admira Smajića, Adela je od najranijeg djetinjstva bila okružena fudbalom.
Fudbal
Dobre vijesti za Zmajeve: Težak udarac za Švajcarsku pred BiH
Ipak, ističe da je njen otac prije svega bio – tata.
"Fudbal je kod nas uvijek bio prisutan, ali za mene je otac prvenstveno bio roditelj. Tek kroz susrete s ljudima koji su ga prepoznavali i pričali o njemu shvatala sam koliko je bio cijenjen i voljen. To me činilo veoma ponosnom“, rekla je Adela za "Blik".
Dodaje da su ona, brat i sestra od oca naslijedili mnoge osobine koje ih i danas prate kroz život.
"Prenio nam je disciplinu, ambiciju i zdrav takmičarski duh. Na tome sam mu i danas zahvalna“, kazala je.
Jedna od uspomena koja joj je ostala duboko urezana nije vezana za utakmicu, nego za rušenje starog stadiona Vankdorf u Bernu, na kojem je njen otac godinama nastupao.
"Kao dijete sam plakala gledajući rušenje stadiona. Za mnoge je to bila samo stara građevina, a za mene mjesto prepuno uspomena“, prisjetila se.
Fudbal
Navijači BiH zaigrali Užičko kolo usred Kalifornije
Kada je riječ o današnjem susretu Švajcarske i Bosne i Hercegovine, Adela nema dilemu za koga navija.
"Rođena sam i odrasla u Švajcarskoj. Ovdje su moj život, prijatelji i uspomene. Zato navijam za Švajcarsku. Istovremeno sam veoma zahvalna za svoje bosanske korijene i kulturu koju sam upoznala kroz svog oca“, poručila je.
Priznaje da je njen otac vjerovatno u nešto težoj situaciji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
30
19
26
19
24
19
20
19
15
Trenutno na programu