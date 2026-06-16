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"Poklon Republici" na najbolji način promoviše kulturu Republike Srpske

Autor:

ATV
16.06.2026 22:51

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Годишњи концерт бањалучког Универзитета под називом "Поклон Републици"
Foto: ATV

Godišnjim koncertom banjalučkog Univerziteta pod nazivom "Poklon Republici", svečano je obilježen kraj akademske godine. U okviru koncertnog spektakla koji je održan pod pokroviteljstvom kabineta predsjednika Republike Srpske, nastupilo je više od stotinu izvođača Simfonijskog orkestra ali i brojni muzički gosti iz regiona.

Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, domaćoj publici predstavili su raskošan repertoar sačinjen od antologijskih djela klasične i filmske muzike, ali i simfonijskih obrada popularnih kompozicija.

"Poklon Republici" na najbolji način promoviše kulturu Republike Srpske.

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Ovim koncertom potvrđena je važna uloga Univerziteta u Banjaluci kao jednog od ključnih nosilaca kulturnog života i razvoja umjetničke scene Republike Srpske.

/RTRS/

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Poklon Republici Srpskoj

Banjaluka

koncert

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