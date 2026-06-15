Šok: U 35. godini preminula slavna turska glumica

Turska glumica Edže Irtem, poznata po ulozi Išil u popularnoj televizijskoj seriji „Jedina ljubav“, preminula je u 35. godini života, prenijeli su turski mediji.

Prema navodima portala "Turkije tudej", glumica je pronađena bez svijesti u svom domu jutro nakon proslave rođendana, a kao mogući uzrok smrti navodi se srčani udar.

Vijest o njenoj iznenadnoj smrti potresla je brojne obožavaoce i kolege iz svijeta glume, ali i javnost širom Turske i drugih zemalja u kojima je serija stekla veliku popularnost. Edže Irtem važila je za jedno od prepoznatljivih mladih lica turske televizijske scene, a najveću slavu donijela joj je upravo uloga Išil u seriji koja je osvojila milionsku publiku širom svijeta.

Rođena je 14. juna 1991. godine u Sivasu. Diplomirala je 2014. godine na Odsjeku za operu i vokalno izvođenje Univerziteta Jašar, gdje je bila među najuspješnijim studentima svoje generacije.

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Tokom studija sarađivala je sa brojnim uglednim umjetnicima i pedagozima, među kojima su sopranistkinja Ajtul Bujuksarač, tenor Levent Gunduz, Paolo Suzani, Esra Mamač i mecosopranistkinja Ana Čubučenko.

Ljubav prema umjetnosti pokazivala je od najranijeg djetinjstva. Pored glume, bavila se i atletikom, a već u osnovnoj školi pisala je i izvodila vlastite skečeve na školskim priredbama. Nakon preseljenja u Istanbul dodatno je usavršavala glumačke vještine u Kulturnom centru "Sadri Ališik", gdje je pohađala obuku kod istaknutih turskih glumačkih pedagoga.

Njena prerana smrt predstavlja veliki gubitak za tursku filmsku i televizijsku industriju, kao i za brojne poštovaoce njenog rada širom svijeta.