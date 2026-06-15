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Egipat šokirao "Crvene đavole", Belgija spasila bod na startu Mundijala

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ATV
15.06.2026 23:01

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Белгијски фудбалер Ромелу Лукаку слави са саиграчима након што је постигао први гол свог тима током утакмице Групе Г Свjетског првенства у фудбалу између Белгије и Египта у Сијетлу, понедjељак, 15. јуна 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez (STF)

U uzbudljivom prvom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine, reprezentacije Belgije i Egipta odigrale su neriješeno na stadionu „Lumen Fild“ u Sijetlu.

Meč je počeo u znaku Egipćana, koji su na pauzu otišli sa prednošću od 1:0 zahvaljujući spektakularnom pogotku Emama Ašura. Belgija je u nastavak ušla odlučnije, što je donijelo rezultat u 66. minutu-nakon sjajne akcije u kojoj je učestvovao Romelu Lukaku, lopta se od egipatskog defanzivca Mohameda Hanija odbila u mrežu za izjednačenje.

U finišu meča, obje ekipe su imale šanse za pobjedu. Belgijanci su preko Mehelea i Lukakua u posljednjim minutima pokušali da dođu do preokreta, ali je egipatska odbrana, predvođena golmanom Šobeirom, uspjela da sačuva mrežu.

Nakon neizvjesne završnice i pet minuta sudijske nadoknade, rezultat je ostao nepromijenjen. Obje reprezentacije sada okreću pogled ka narednim duelima u grupi, gdje ih očekuju okršaji sa Iranom i Novim Zelandom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Egipat

Belgija

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