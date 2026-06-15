Egipat šokirao "Crvene đavole", Belgija spasila bod na startu Mundijala

U uzbudljivom prvom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva 2026. godine, reprezentacije Belgije i Egipta odigrale su neriješeno na stadionu „Lumen Fild“ u Sijetlu.

Meč je počeo u znaku Egipćana, koji su na pauzu otišli sa prednošću od 1:0 zahvaljujući spektakularnom pogotku Emama Ašura. Belgija je u nastavak ušla odlučnije, što je donijelo rezultat u 66. minutu-nakon sjajne akcije u kojoj je učestvovao Romelu Lukaku, lopta se od egipatskog defanzivca Mohameda Hanija odbila u mrežu za izjednačenje.

U finišu meča, obje ekipe su imale šanse za pobjedu. Belgijanci su preko Mehelea i Lukakua u posljednjim minutima pokušali da dođu do preokreta, ali je egipatska odbrana, predvođena golmanom Šobeirom, uspjela da sačuva mrežu.

Nakon neizvjesne završnice i pet minuta sudijske nadoknade, rezultat je ostao nepromijenjen. Obje reprezentacije sada okreću pogled ka narednim duelima u grupi, gdje ih očekuju okršaji sa Iranom i Novim Zelandom.