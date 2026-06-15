Deminiranje Ormuskog moreuza trajaće do 50 dana

Čišćenje Ormuskog moreuza od mina može da potraje od 40 do 50 dana da bi se osigurala bezbjedna plovidba, javio je Rojters pozivajući se na izvore u zapadnim kompanijama za pomorsku bezbjednost.

Tek nakon što moreuz bude očišćen od mina, osiguravajuće kuće, brodarski operateri i naftne kompanije smatraće da su vode bezbjedne za plovidbu.

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Operacija čišćenja plovnog puta trajaće sedmicama, a za nju će biti potrebni konvencionalni minolovci i napredni podvodni dronovi.

Vašington i Teheran postigli su sporazum za koji se očekuje da će biti potpisan u Ženevi 19. juna.

Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi rekao je da će tokom prekida vatre od 60 dana strane razgovarati o iranskom nuklearnom programu, dok će SAD od 15. juna ukinuti blokadu iranskih luka i obale.

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Osim toga, vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, prestaće odmah i trajno.

(SRNA)