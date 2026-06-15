Deminiranje Ormuskog moreuza trajaće do 50 dana

Autor:ATV
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Čišćenje Ormuskog moreuza od mina može da potraje od 40 do 50 dana da bi se osigurala bezbjedna plovidba, javio je Rojters pozivajući se na izvore u zapadnim kompanijama za pomorsku bezbjednost.
Tek nakon što moreuz bude očišćen od mina, osiguravajuće kuće, brodarski operateri i naftne kompanije smatraće da su vode bezbjedne za plovidbu.
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Operacija čišćenja plovnog puta trajaće sedmicama, a za nju će biti potrebni konvencionalni minolovci i napredni podvodni dronovi.
Vašington i Teheran postigli su sporazum za koji se očekuje da će biti potpisan u Ženevi 19. juna.
Zamjenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi rekao je da će tokom prekida vatre od 60 dana strane razgovarati o iranskom nuklearnom programu, dok će SAD od 15. juna ukinuti blokadu iranskih luka i obale.
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Osim toga, vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, prestaće odmah i trajno.
(SRNA)
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