Netanjahu prelomio: Vojska se ne povlači iz Gaze, Libana i Sirije

Izraelska vojska se neće povlačiti iz južnog Libana, dijelova Sirije i Pojasa Gaze, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

On je rekao na konferenciji za novinare da su to zone bezbjednosti i da će vojska u njima ostati koliko god bude potrebno.

Netanjahu je dodao da je Izrael pobijedio Iran i da će ta pobjeda "trajati generacijama", prenosi "Harec".

"Iran je brzo išao ka nuklearnom oružju. Da nismo djelovali u vrijeme kada smo to uradili i snagom kojom smo djelovali sa nekoliko drugih zemalja, a kasnije u istorijskoj saradnji sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom i američkom vojskom, Iran bi već imao atomske bombe", rekao je izraelski premijer.

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On je dodao da borba nije završena i da Izrael mora da "nastavi da čuva stražu" protiv Irana i njegovih saveznika u Libanu i Pojasu Gaze.

Na pitanje novinara o njegovom odnosu sa Trampom, Netanjahu je odgovorio da se oni često slažu, ali da ima i slučajeva da se ne slažu.

/SRNA/