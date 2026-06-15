Potpisan sporazum! Evo kada se očekuje potpuno otvaranje Ormuza

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Tramp je, takođe, istakao da brodovi sa naftom isplovljavaju iz Ormuza.

Sa druge strane, iz Irana poručuju da je Teheran i dalje nepovjerljiv prema SAD. Predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajev navodi da Iran mora da promijeni ponašanje kako bi mu se ukinule sankcije EU.

Tramp: Sporazum potpisan, potpuno otvaranje Ormuza u petak

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je sporazum sa Iranom potpisan, kao i da će tekst sporazuma biti objavljen nakon formalnog potpisivanja u petak, dodajući da će Ormuz tada biti potpuno otvoren.

Tramp je naveo da ne zna da li će prisustvovati ceremoniji u petak koja se očekuje u Ženevi, ali da će tamo biti potpredsjednik SAD Džej Di Vens.

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"Sporazum je potpisan, a moreuz je već djelomično otvoren.U petak će biti potpuno otvoren", rekao je Tramp.

Upitan kada će tekst memoranduma o razumijevanju biti objavljen, Tramp je rekao da će to "vjerovatno biti prilično brzo".

Rojters: Tramp, Vens i predsjednik iranskog parlamenta potpisali memorandum o razumijevanju

Sjedinjene Države i Iran potpisali su memorandum o razumijevanju za rješavanje skoro četvoromjesečnog rata, rekli neimenovani visoki američki zvaničnici, dodajući da će se ceremonija potpisivanja održati u petak i da će se brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu postepeno povećavati.

Memorandum o razumijevanju potpisali su predsjednik Donald Tramp i potpredsjednik Džej Di Vens i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf, rekao je jedan američki zvaničnik.

"Videćete značajan porast saobraćaja u Ormuzu, koji već počinje. To će se vremenom polako povećavati. Vjerovatno se nećemo vratiti u normalu za dvije nedjelje", rekao je američki zvaničnik.

Tramp: Brodovi isplovljavaju iz Ormuza

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas da su komercijalni brodovi, od kojih mnogi sa naftnim tovarima, počeli da prolaze kroz Ormuski moreuz, nakon što su prethodno Sjedinjene Američke Države i Iran postigle sporazum koji uključuje otvaranje moreuza i uklanjanje američke pomorske blokade Irana.

"Brodovi se kreću južnim autoputem, koji je potpuno bezbjedan, siguran i besprijekoran. Ima i drugih područja za plovidbe, takođe", napisao je Tramp.

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Pozivajući se na neimenovani iranski izvor upoznat sa detaljima pregovora Vašingtona i Teherana, agencija Fars je prenijela da dio sporazuma predviđa da će Iran dozvoliti brodovima da prolaze kroz Ormuski moreuz besplatno "samo tokom 60 dana", što znači da su SAD prihvatile princip uvođenja carina, osiguravajući samo 60-dnevno izuzeće za Iran.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da će sporazum koji je postigao sa Iranom "na kraju obezbijediti da prolaz kroz Ormuski moreuz bude trajno besplatan".

Tramp je u telefonskom intervjuu za Njujork tajms istakao ponovno otvaranje tog vitalnog plovnog puta kao ključno dostignuće sporazuma.

Iran: Teheran i dalje nepoverljiv prema SAD

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da Teheran i dalje gaji "duboko nepovjerenje" prema Sjedinjenim Državama, uprkos dogovorenom okviru usmjerenom na okončanje rata.

"Nažalost, mora se priznati da duboko nepovjerenje Irana prema SAD proizilazi iz duge istorije nedela američkih lidera. SAD još uvek imaju dug put pred sobom pre nego što zasluže poverenje iranskog naroda", rekao je pomoćnik ministra spoljnih poslova Irana Esmail Bagai.

Fon der Lajen: Iran mora da promijeni ponašanja da bi se ukinule sankcije EU

Iran mora fundamentalno da promeni svoje ponašanje prije nego što se ukinu bilo kakve sankcije EU, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

"Princip sankcija je da nam je potrebna stvarna promjena na terenu prije nego što možemo da razmišljamo o njihovom ukidanju. Sankcije su na snazi da bi promijenile ponašanje. Ako se ponašanje mijenja vjerodostojno i provjerljivo, onda možete ukinuti sankcije", rekla je Fon der Lajenova.

/RTS/