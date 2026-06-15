Autor:ATV
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Zapad je zajedno sa kijevskim režimom sklepao još jednu izmišljotinu, pravi fejk: predsjednik Francuske Emanuel Makron i ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro iznijeli su oštre optužbe povodom požara u Kijevsko-pečerskoj lavri, napisala je na Telegramu Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Prema njihovim riječima, Kijevsko-pečerska lavra je navodno bila meta udara Oružanih snaga Ruske Federacije.
"Za tren oka su 'utvrdili činjenice'. Odjednom su se sjetili i statusa objekta svetske baštine UNESKO-a", naglasila je Zaharova.
Dodala je da je Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo šta se zaista desilo.
Naime, raketa američkog PVO sistema "patriot" pogodila je kompleks Kijevsko-pečerske lavre.
"Jedan od mogućih razloga nepravilnog funkcionisanja ovog sistema mogao bi biti taj što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile rakete kojima je istekao rok upotrebe", navodi se u saopštenju ruskog odbrambenog resora.
Istovremeno, Zaharova je ukazala na to da tokom svih proteklih godina evropski političari nisu izgovorili ni riječ o progonu kanonske pravoslavne crkve u Ukrajini od strane režima Vladimira Zelenskog, niti o pokušajima preuzimanja kontrole nad Kijevsko-pečerskom lavrom uz primjenu fizičkog i psihološkog nasilja.
"Ni status objekta svjetske baštine UNESKO-a, koji je, u suštini, izložen pljačkanju, na Zapadu dosad nikoga nije brinuo", napomenula je zvaničnica ruskog MSP-a.
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Istakla je da od njih nije bilo ni traga od saučešća brojnim žrtvama terorističkih napada režima Zelenskog među civilnim stanovništvom ruskih regiona, uključujući i poginule od ruku Oružanih snaga Ukrajine u Starobeljsku.
"Nisu rekli ni riječ ni o napadu, stvarnom, a ne izmišljenom, na Muzej odbrane Sevastopolja. A autor njegovog glavnog eksponata, slike 'Juriš 6. juna 1855. godine', Franc Rubo, bio je francuskog porijekla, iako je rođen u Odesi i Rusiju smatrao svojom otadžbinom", podvukla je Zaharova, dodavši da o svemu tome, o stvarnim zločinima Zelenskog, ni Makron ni Baro nisu izustili ni reč.
"Zato su, ne časeći časa, požurili da stvore još jedan grub falsifikat i upute optužbe na račun Rusije. To je, naravno, lakše nego priznati sopstveno saučesništvo u ubijanju civila", poručila je Zaharova i napomenula da u zvaničnom Parizu ni reč nije bila izgovorena ovih nedjelja o djeci ubijenoj u Starobeljsku, prenosi RT Balkan.
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