Prekinuta sjednica SO Modriča: Radulović ostao bez većine, nema podršku PDP-a

Ono što su ranije najavili odbornici PDP-a, odnosno PSS-a u Skupštini opštine Modriča, danas su potvrdili. Nisu dio skupštinske većine koja je podržavala SDS-ovog načelnika Jovicu Radulovića.

Zbog toga je Radulović zatražio prekid sjednice kada je na red došao Izvještaj o radu načelnika. Prethodno, data je saglasnost za subvencionisanje rada autobuske stanice, dok se ne nađe trajno rješenje.

Otkup privatne autobuske stanice od trenutnog vlasnika ili izgradnja nove, dva su rješenja koja se nude kako bi se spriječilo gašenje postojeće autobuske stanice. Uključena je i Vlada Srpske koja će finansijski pomoći da se problem trajno riješi.

"Mi sada radimo pregovore sa vlasnikom. Očekujem da ćemo brzo dobiti odgovor u tom pravcu ili će biti drugi prijedlog a to je da SO Modriča da zaduženje kabinetu načelnika da idemo u iznalaženje nove lokacije za izgradnju nove autobuske stanice", rekao je Radulović.

Izglednija varijanta, sudeći po stavu odbornika, je izgradnja nove autobuske stanice. Dok se to ne riješi, SO donijela je novu odluku o subvencionisanju autobuskog prevoza.

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"Data je mogućnost da se ta subvencija daje do 30.novembar,a ako u međuvremenu ne nađemo adekvatno rješenje za izmještanje postojeće autobuske stanice", istakao je Risto Marić predsjednik SO Modriča (SP).

Jovan Mišić, iz SNSD-a naveo je da mu je drago što su danas informisani od strane načelnika, da je Vlada Republike Srpske sa premijerom Savom Minićem prepoznala problem u Modriči vezano za autobusku stanicu i da će se ići u njegovo rješavanje.

Podržali su to i odbornici PSS, odnosno PDP-a, iako su saopštili da više nisu dio skupštinske SDS većine. Zbog toga je načelnik zatražio prekid sjednice kada je na red došao izvještaj o njegovom radu.

"Da nije došlo do prekida vjerovatno sjednica dalje ne bi imala kvorum za odlučivanje", smatra Milutin Popović, odbornik PSS.

PDP i PSS ranije su nagovijestili da će napustiti skupštinsku većinu. Tenzije su dodatno podgrijane zbog borbe ovih stranaka oko kandidatura za predstojeće izbore.

/RTRS/